Al borde de la muerte: Reportan en ESTADO GRAVE al guitarrista fundador de KISS, podrían ser sus últimos días

Este jueves se dio a conocer que una de las figuras más enigmáticas del Rock & Roll, Ace Frehley, el fundador y guitarrista original de la legendaria banda KISS se encuentra en un grave estado de salud y depende de máquinas para sobrevivir, además de contar con un pronóstico poco optimista.

El músico de 74 años actualmente se encontraba de gira, por lo que tras este suceso tuvo que poner en pausa toda actividad, y aunque primeramente no se esperaba algo grave, Ace, también conocido como “The Spaceman” podría estar al borde de la muerte, pues su estado no ha mostrado mejoras.

¿Qué le pasó a Ace Frehley, el guitarrista original de Kiss?

De acuerdo con el medio estadounidense TMZ, Ace habría sufrido una hemorragia cerebral tras haberse caído en su estudio hace unas semanas, donde se ha mantenido conectado a un respirador artificial.

Ante este hecho, su familia habría considerado desconectarlo de la máquina pues iría en contra de sus deseos, así lo compartieron hace algunos días a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram.

Hace una semana se publicó otro comunicado donde confirmaban que sus fechas de este año quedaban canceladas:

“Debido a algunos problemas médicos en curso, Ace ha tomado la difícil decisión de cancelar el resto de sus fechas de 2025".

¿Quién fue “The Spaceman” Ace Frehley?

El talentoso guitarrista fue miembro fundador de KISS, con quienes llegó a la cima en sus mejores años junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss, formando parte de la banda de 1973 a 1982.

De acuerdo con varias versiones, Ace dejó al grupo debido a diferencias creativas y a sus problemas de adicciones y poco después inició su carrera en solitario fundando la banda Frehley’s Comet donde estuvo activo de 1984 a 1988.

En el año de 1996 regresó a KISS para su gira de reunión y permaneció con ellos hasta el 2002, donde definitivamente dejó el proyecto.