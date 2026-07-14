El EMOVITO mensaje que recibió Lamine Yamal de su novia Inés García, para el partido de España vs. Francia del Mundial 2026

La emoción futbolera no para, especialmente este martes 14 de julio ya que es la fecha del partido España vs Francia de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en la que cada selección compite por tener su pase a la gran final del torneo de fútbol más importante de todo el mundo. Uno de los momentos que se ha llevado todos los reflectores en redes sociales fue el emotivo mensaje que la influencer Inés García compartió en redes sociales para apoyar a Lamine Yamal; uno de los futbolistas de la Selección Nacional de España, por lo que aquí te contamos todos los detalles de este tierno momento.

España vs. Francia: ¿Qué mensaje le envió Inés García a Lamine Yamal antes del partido del Mundial 2026?

A través de su cuenta de instagram, la creadora de contenido, enfocada en estilo de vida, moda y maquillaje, Inés García, quien también es novia del futbolista español Lamine Yamal, compartió una fotografía de amos en blanco y negro donde los dos se encuentran abrazados y mirando fijamente a los ojo; la imagen estuvo acompañada de la frase “Te deseo toda la buena suerte del mundo”. La publicación la realizó 4 horas antes del partido, con lo que confirmó todo el apoyo que le está brindando a su pareja en estos momentos.

Por otro lado, la reconocida influencer, quien cuenta con un millón de seguidores en su cuenta de instagram, no es la primera vez que muestra todo su apoyo al futbolista con el número 19 en el equipo de la selección española sino que durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 la joven ha compartido que apoya a su pareja pues ha asistido a los partidos en donde la escuadra de balompié se ha presentado. En todas las ocasiones la creadora de contenido a lucido la jersey de del equipo español con el nombre “Lamine Yamal” en la parte trasera; incluso Inés ha mencionado en redes sociales que la camiseta ha sido un regalo por parte del jugador.

¿Cómo se conocieron Lamine Yamal e Inés Gracía?

A través de redes sociales Inés García ha dado a conocer que conoció a la estrella de futbol Lamine Yamal a través de redes sociales; pues según lo ha contado, su historia no fue como en las películas sino que fue el mundo digital el causante de su coincidencia en la vida. La pareja actualmente mantiene una relación estable y pública. Aunque oficialmente se les vió juntos en mayo de 2026 durante un evento de la Liga del FC Barcelona, club deportivo al que pertenece Yamal, la influencer ha mencionado que ambos llevan tiempo juntos desde antes.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Link para ver gratis y en vivo los partidos de semifinal en Azteca 7

A través de la señal televisiva de Azteca 7 podrás ver los partidos de semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como lo es el de España vs Francia e Inglaterra vs Argentina. Aunque si prefieres el streaming podrás hacerlo DANDO CLICK AQUÍ. Solo deberás contar con conexión estable a internet y listo, disfrutarás de la transmisión desde el dispositivo que más lo prefieras; ya sea celular, tableta o PC.