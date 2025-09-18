Estos son los mejores conciertos del fin de semana del 20 de eptiembre en la CDMX, desde Uzielito Mix, Charles Ans hasta la Maldita Vecindad

La Ciudad de México semana a semana reúne a artistas de todo tipo y para todos los gustos, dándonos conciertos masivos y hasta shows íntimos, mismos que engrandecen las historias de esta urbe.

Para este fin de semana, los eventos se han cargado para el día sábado y aquí te recopilamos los mejores conciertos de esta semana se septiembre.

Estos son los mejores conciertos del fin de semana del 20 de septiembre en CDMX:

Playa Limbo regresará a la CDMX este sábado 20 de septiembre con un concierto acústico en “El Cantoral” donde reversionarán sus mejores éxitos dando una experiencia más íntima y diferente. Puedes encontrar boletos a través de TicketMaster desde los $732 hasta los $1,646 pesos.



Si lo tuyo es la rebeldía, la banda de no wave, conocida como Demencia Infantil, dará un concierto en la Sala (B) del Foro Indie Rocks! el sábado 20 de septiembre. Los boletos se pueden conseguir a través de la web del venue y tienen un precio de $200 pesos.



La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio estarán celebrando el aniversario XXVV de su aclamado disco "El Circo", uno de los trabajos más icónicos del rock mexicano y el Velódromo de la Ciudad de México será testigo de esta gran fiesta el sábado 20. Las entradas generales tienen un costo de $1,281 pesos en Ticketmaster.

Charlie Zaa llegará con sus boleros el próximo sábado al recinto conocido como La Maraka con su Tour “La Historia Continúa”, donde ofrecerá una velada romántica. Puedes encontrar accesos en el sitio oficial del venue, mismos que tienen precios de $800 a $1,400 pesos.



En una propuesta un poco distinta, llegarán una de las agrupaciones más reconocidas de todo México, pues Intocable, Motel y Matisse estarán compartiendo escenario en un festival de comida celebrado en el Estadio Fray Nano en un evento único.