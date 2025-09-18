inklusion logo Sitio accesible
Nota

31 Minutos tendrá su propio Tiny Desk: fecha y detalles del concierto que emociona a Latinoamérica

Tulio Triviño y compañía llegarán al famoso Tiny Desk de NPR Music. 31 Minutos formará parte de la serie de conciertos que celebra la música latina.

Crédito: Aplaplac
Por: Matías Mena | TV Azteca Digital
La serie chilena 31 Minutos que marcó a varias generaciones con su humor y su inolvidable música, se prepara para conquistar uno de los escenarios más icónicos: el Tiny Desk Concert de NPR Music. La presentación se realizará el próximo 6 de octubre de 2025 como parte de El Tiny, la edición anual dedicada a los artistas latinos por motivos del Mes de la Herencia Hispana. Si te emociona esta noticia, prepárate, porque aquí tenemos todos los detalles.

31 Minutos y su esperado Tiny Desk

Esta noticia ha generado gran emoción entre fanáticos de todas las edades y no es para menos. Como mencionamos, Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y el resto del elenco han acompañado a la juventud durante más de dos décadas, convirtiéndose en verdaderos iconos y figuras importantes dentro de la cultura pop. Sus canciones son magia pura, pues, combinan humor, crítica social y melodías pegajosas, por lo que se promete que este será un show único y lleno de nostalgia.

Otros artistas latinos que participarán en El Tiny

El Tiny 2025 reunirá a varias figuras destacadas de la música latina. Entre los conciertos confirmados se encuentran:

  • Fito Páez – 15 de septiembre
  • Lido Pimienta – 19 de septiembre
  • Carlos Vives – 23 de septiembre
  • Adrian Quesada – 30 de septiembre
  • Rubio – 2 de octubre
  • 31 Minutos – 6 de octubre
  • Gloria Estefan – 10 de octubre
  • Silvana Estrada – 15 de octubre

¿Qué es el Tiny Desk Concert?

El Tiny Desk Concert es una serie de conciertos íntimos producidos por NPR Music. La gran diferencia entre este y los grandes escenarios es que estas presentaciones, que duran de entre 15 y 25 minutos, muestran a los artistas en un formato sencillo y más íntimo, sin grandes producciones, lo que permite disfrutar de su talento en su forma más pura.

Esta sería su quinta edición enfocada en música latina, y queda claro que El Tiny continúa demostrando la diversidad y la riqueza cultural que artistas de habla hispana y portuguesa pueden aportar al mundo.

¿Qué canción de 31 minutos te gustaría escuchar en El Tiny Desk?

