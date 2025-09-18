31 Minutos tendrá su propio Tiny Desk: fecha y detalles del concierto que emociona a Latinoamérica

La serie chilena 31 Minutos que marcó a varias generaciones con su humor y su inolvidable música, se prepara para conquistar uno de los escenarios más icónicos: el Tiny Desk Concert de NPR Music. La presentación se realizará el próximo 6 de octubre de 2025 como parte de El Tiny, la edición anual dedicada a los artistas latinos por motivos del Mes de la Herencia Hispana. Si te emociona esta noticia, prepárate, porque aquí tenemos todos los detalles.

31 Minutos y su esperado Tiny Desk

Esta noticia ha generado gran emoción entre fanáticos de todas las edades y no es para menos. Como mencionamos, Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y el resto del elenco han acompañado a la juventud durante más de dos décadas, convirtiéndose en verdaderos iconos y figuras importantes dentro de la cultura pop. Sus canciones son magia pura, pues, combinan humor, crítica social y melodías pegajosas, por lo que se promete que este será un show único y lleno de nostalgia.

Otros artistas latinos que participarán en El Tiny

El Tiny 2025 reunirá a varias figuras destacadas de la música latina. Entre los conciertos confirmados se encuentran:



Fito Páez – 15 de septiembre

– 15 de septiembre Lido Pimienta – 19 de septiembre

– 19 de septiembre Carlos Vives – 23 de septiembre

– 23 de septiembre Adrian Quesada – 30 de septiembre

– 30 de septiembre Rubio – 2 de octubre

– 2 de octubre 31 Minutos – 6 de octubre

– 6 de octubre Gloria Estefan – 10 de octubre

– 10 de octubre Silvana Estrada – 15 de octubre

¿Qué es el Tiny Desk Concert?

El Tiny Desk Concert es una serie de conciertos íntimos producidos por NPR Music. La gran diferencia entre este y los grandes escenarios es que estas presentaciones, que duran de entre 15 y 25 minutos, muestran a los artistas en un formato sencillo y más íntimo, sin grandes producciones, lo que permite disfrutar de su talento en su forma más pura.

Esta sería su quinta edición enfocada en música latina, y queda claro que El Tiny continúa demostrando la diversidad y la riqueza cultural que artistas de habla hispana y portuguesa pueden aportar al mundo.

