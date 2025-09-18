Así fue como el futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal celebró la nominación al “Mejor Álbum de Música Urbana” de los Latin Grammys de su novia Nicki Nicole

Este miércoles se dieron a conocer las nominaciones de los Latin Grammys, unos de los premios más importantes en la industria de la música y para sorpresa de muchos y emoción de otros, la rapera argentina, Nicki Nikole consiguió una nominación, hecho que su novio, el futbolista Lamine Yamal celebró con cariño.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el flamante jugador del FC Barcelona compartió la publicación de su novia, mostrándole su amor y apoyo, dejando ver su lado más romántico.

¿Cómo fue la celebración de Lamine Yamal sobre la nominación de Nicki Nicole?

El jugador extremo originario del barrio de Mataró, Barcelona reposteó la publicación de la rapera de 25 años y comentó “N1”, dos emojis de estrella fugaz y un corazón color café, en alusión al trabajo de su pareja titulado “Naiki”.

En el último mes cada vez se les ha visto más unidos y detallistas luego de que se hiciera oficial la relación entre la cantante y el futbolista, dándonos una de las las parejas más seguidas de la actualidad.

Imagen capturada de Instagram

¿Contra qué discos competirá “Naiki” de Nicki Nikole?

Este trabajo de la rapera argentina competirá directamente en la categoría de “Mejor Álbum de Música Urbana” y se medirá con ‘DeBí TiRAR MáS FOToS’ de Bad Bunny, ‘Underwater’ de Fariana, ‘MPC (Música Popular Carioca)' de Papatinho, ‘Elyte’ de Yandel.

Aunque Nicki Nikole logró quedar por encima de cientos artistas latinos en estas nominaciones de los Latin Grammys que premiarán lo mejor del 2025, tendrá un camino bastante complicado pues Bad Bunny además de liderar en nominaciones, ha dominado las listas de reproducción mundiales este último año.

Por otro lado ‘Naiki’ (2024) es el cuarto trabajo de estudio de la novia de Nicki Nikole, el cuál con 9 canciones impactó en la música urbana y en la escena musical argentina con mensajes potentes, mismo que lanzó tras su relación con el cantante de corridos Peso Pluma, antes de siquiera conocer a su actual novio Lamine Yamal.