Santos Bravos: ¿Qué es este proyecto de la agencia que maneja a BTS? Todo lo que debes saber ANTES DE SU DEBUT

Recientemente se ha dado a conocer el programa de Santos Bravos, el nuevo proyecto de HYBE (la agencia de BTS) en su división en Latinoamérica, la cual busca formar una nueva boy band a través de un reality show justo como muchos grupos de K-Pop.

Este nuevo programa contó inicialmente con 17 concursantes provenientes de Latinoamérica, Estados Unidos y España, mismos que siguen con su formación y entrenamiento en busca de formar parte de la alineación oficial y hacer su tan esperado debut.

Este reality se estrenó hace unas semanas y permite la participación interactiva de los fans, quienes deciden el rumbo de lo que pase con los participantes y puede ser visto a través de YouTube.

¿De qué trata Santos Bravos?

Santos Bravos inició con 16 concursantes de entre 15 y 25 años de países como México, Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, España y Estados Unidos quienes fueron seleccionados entre más de 400 audiciones.

Estos compiten en desafíos y sesiones de entrenamiento para obtener un lugar en la alineación final de cinco miembros y cada semana hay una eliminación.

Su formación dentro del programa está a cargo del director y coreógrafo Kenny Ortega , el productor Johnny Goldstein y el entrenador vocal Raab Stevenson. El equipo de producción también incluye al showrunner Jaime Escallón, el productor Lucas Jaramillo, el director Alejandro Bernal y la directora de capacitación y desarrollo de Hybe Latinoamérica, Jessica Kwon.

¿Quiénes son los participantes de Santos Bravos?

Kenneth Lavill (15 años, México)

Jonah García (23 años, México)

Leonardo Lotina (23 años, México)

Pablo Carns (24 años, México)

Luigi Cerrada (19 años, México, Venezuela)

Heider Moreno (23 años, Venezuela)

Iannis Biblos (21 años, Argentina)

Priano (24, Colombia)

Kauê (18 años, Brasil)

Lucas Burgatti (23 años, Brasil)

Patricio Rodríguez (18 años, EEUU/México)

Alejandro Aramburú (21 años, Perú)

Drew Venegas (25 años, EEUU/México)

Jesuale (16 años, EEUU/Venezuela)

Alex Mandon Rey (20 años, España)

Diego López (23 años, México/EEUU)



Este programa tiene eliminaciones semanales, y terminará el 16 de octubre de este año tras 10 semanas de intenso trabajo con la selección de un grupo oficial, mismo que realizará su debut bajo HYBE tal BTS, SEVENTEEN, NewJeans y LE SSERAFIM.