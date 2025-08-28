El cantante de corridos tumbados Tito Double P dará gira por México y ofrecerá una nueva fecha en CDMX

¡Ay mamá, Tito Double P! El reconocido cantante de corridos tumbados anunció su tan esperada gira y una fecha nueva en la CDMX, y sus fans están más que felices por poder escuchar sus grandes éxitos dentro de toda la polémica que ha envuelto este género musical.

Jesús Roberto Laija García, (primo de Peso Pluma) se estará presentando en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México en una noche que será todo, menos tranquila y aquí te tenemos todos los detalles de este concierto bélico.

¿En qué ciudades estará Tito Double P?

Tras su exitosa gira en Estados Unidos donde ofreció más de 25 shows siendo todos un “sold-out”, Tito traerá su gira ¡Ay Mamá! Tour 2025 a México donde ofrecerá 19 fechas por todo el país y una double en la Ciudad de México.



13 de septiembre - CDMX: Palacio de los Deportes (sold-out)

14 de septiembre - CDMX: Palacio de los Deportes (nueva fecha)

17 de septiembre - Orizaba: Campo 21 de Marzo

19 de septiembre - Veracruz: Explanada del Auditorio Benito Juárez

20 de septiembre - Puebla: Auditorio GNP

24 de septiembre - Oaxaca: Auditorio Guelaguetza

25 de septiembre - Mérida: Foro GNP

27 de septiembre - Chihuahua: Expogan Chihuahua, Centro de Espectáculos

2 de octubre - Saltillo: Auditorio Parque “Las Maravillas”

4 de octubre - Guadalajara: Estadio 3 de Marzo

9 de octubre - Torreón: Coliseo de Torreón

10 de octubre - León: Velaria de la Feria

12 de octubre - San Luis Potosí: Teatro de la Ciudad, Parque Tangamanga II

16 de octubre - Aguascalientes: Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes

17 de octubre - Toluca: Estadio de Béisbol “Toluca 80”

18 de octubre - Juárez: Expongan Juárez, Plaza de la Mexicanidad

21 de octubre - Monterrey: Arena Monterrey

25 de octubre - Hermosillo: Centro de Usos Múltiples (CUM)

1 de noviembre- Tijuana: Explanada Estadio Caliente

7 de noviembre - La Paz: Estadio de Béisbol Arturo C. Nahl

Precio de los boletos de Tito Double P en CDMX

De momento circula la información de que las entradas para este concierto rondan los $1,159 y los $4,301, siendo que la preventa es este jueves 28 de agosto a través de la plataforma de TicketMaster.

Aún con toda la polémica que ha envuelto este último año a los corridos Tumbados, se espera que Tito Double P ofrezca un show único donde recitará sus mejores éxitos como “POR SUS BESOS”, “TATTOO”, “DOS DÍAS”, entre otros más que lo han colocado como uno de los artistas más escuchados en México.