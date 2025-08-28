Ariana Grande confirma la primeras fechas de su gira “The Eternal Sunshine Tour”, ¿Dará concierto en México?

Tras seis años de su última gira mundial, la cantante y actriz Ariana Grande hizo oficial The Eternal Sunshine Tour, donde dará promoción a su disco de estudio más reciente, el cuál lleva el mismo nombre y fue publicado en marzo del 2024.

Luego de haberse dedicado a la actuación donde interpretó a Glinda Upland en las películas de Wicked y a la producción de su último disco ‘the eternal sunshine’, Ariana Grande parece estar lista para volver a los escenarios, donde ya confirmó sus primeras fechas para este 2026.

¿A qué ciudades visitará Ariana Grande dentro de esta nueva gira mundial?

La tan esperada gira comenzará el 6 de junio en Oakland, Estados Unidos y terminará el 23 de agosto en Londres, Inglaterra, siendo estos dos países y Canadá los únicos que visitará durante este tour mundial (de momento).

Estas ciudades visitará Ariana Grande



Oakland, California

Los Ángeles, California

Texas

Filadelfia

Atlanta

Nueva York

Boston

Montreal (Canadá)

Chicago

Londres (Inglaterra)

La preventa para las fechas en Canadá y Estados Unidos iniciará el próximo 9 de septiembre y para sus fechas en Inglaterra el 16 de septiembre.

¿Ariana Grande dará concierto en México?

Los Arianator mexicanos estaban muy felices cuando se anunció el regreso de Ariana a los escenarios promocionando su música, aunque luego de que se confirmaran estas fechas que solo influyen tres países, los ánimos han decaído, aunque se espera que esta gira pueda extenderse a más países incluyendo a Latinoamérica.

La última vez que Ariana pisó un escenario mexicano para ofrecer un concierto fue en julio del 2017 como parte de su Dangerous Woman Tour, donde ofreció una fecha doble en el Palacio de los Deportes de la CDMX.