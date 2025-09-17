Cardi B anuncia su cuarto embarazo: espera un bebé con Stefon Diggs de la NFL

¡Bebé en camino! Así es, está a punto de llegar un nuevo bebé al mundo de la farándula. La rapera Cardi B, una de las artistas más influyentes del hip-hop en la actualidad, reveló este miércoles durante una entrevista con CBS que está en espera de su primer hijo con Stefon Diggs, receptor abierto de los New England Patriots. Este no será el primer bebé de la cantante, pues comparte otros tres hijos pequeños con su aún esposo, el rapero Offset.

Cardi B confirma su embarazo y habla de su relación con Diggs

“Siento que estoy en un buen momento”, aseguró Cardi B. “Me siento poderosa por estar haciendo todo este trabajo mientras estoy creando un bebé, y mi pareja y yo nos apoyamos mucho mutuamente”. La noticia causó revuelo, pues llegó en un momento crucial para la cantante, ya que se encuentra en proceso de divorcio con Offset, el cual ha estado marcado por la polémica y la atención mediática.

Una relación que le da estabilidad emocional

A pesar de todo lo que ocurrió con su matrimonio, Cardi B se muestra feliz con este nuevo amor, pues habló con cariño sobre Diggs, describiéndolo como un compañero que le brinda fuerza y seguridad en medio de la presión pública. “Me hace sentir segura, muy confiada y muy fuerte”, confesó la rapera. Estas palabras tienen una razón de ser, pues también reveló que recientemente sufrió un ataque de pánico debido a las críticas que ha recibido en redes sociales por su nuevo proyecto musical.

La intérprete, conocida por éxitos como “Bodak Yellow” y “WAP”, agregó que Diggs, sin duda, ha sido un apoyo esencial para ella durante estos momentos difíciles: “A veces la gente te ama, a veces te odia. Y la gente estaba diciendo cosas muy feas sobre mí”.

Un embarazo que coincide con el lanzamiento de su nuevo álbum

Como ya habíamos mencionado, este anuncio coincide con la próxima llegada de su nuevo disco, “Am I the Drama?”, programado para estrenarse este viernes. Pero eso es muy positivo para la rapera, pues mencionó que este embarazo no solo marca una nueva etapa personal, sino también un capítulo profesional lleno de expectativas.

