¿Sin planes este fin de semana? Estos son los mejores conciertos que habrá en la CDMX el 17,18 y 19 de octubre

¿Sin planes para este fin de semana? La CDMX será testigo de estos grandes conciertos en el fin de semana del 17, 18 y 19 de octubre, donde habrá desde shows en grandes foros hasta algunos otros más íntimos.

Ya sea que te guste, el rock, el pop e incluso géneros como el surf, este fin de semana será uno de los mejores en cuestión de conciertos previo al fin de año.

¿Qué conciertos habrá este fin de semana del 17, 18 y 19 de octubre en la CDMX?