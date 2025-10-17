¿Sin planes este fin de semana? Estos son los mejores conciertos que habrá en la CDMX el 17,18 y 19 de octubre
¡Sin duda, los grandes eventos no paran en la Ciudad de México y estos conciertos imperdibles son prueba de ello!
¿Sin planes para este fin de semana? La CDMX será testigo de estos grandes conciertos en el fin de semana del 17, 18 y 19 de octubre, donde habrá desde shows en grandes foros hasta algunos otros más íntimos.
Ya sea que te guste, el rock, el pop e incluso géneros como el surf, este fin de semana será uno de los mejores en cuestión de conciertos previo al fin de año.
¿Qué conciertos habrá este fin de semana del 17, 18 y 19 de octubre en la CDMX?
- Belafonte Sensacional estarán presentándose junto a Un Perro Andaluz y Grito Exclamación en el icónico Salón Los Ángeles, dando una noche con unas de las bandas más destacadas de la escena mexicana de los últimos años. Puedes comprar boletos a través de Passline, mismas con un precio de $500.
- Una de nuestras bandas favoritas, The Lumineers tendrán una fecha doble en el Pepsi Center este viernes 17 y sábado 18 de octubre. Aún quedan pocas entradas en la zona General, misma que puedes comprar a través de TicketMaster en $1,610 pesos.
- María José también estará dando una fecha doble este viernes y sábado en el Auditorio Nacional, donde podremos escuchar sus mejores éxitos, mismos que la han acompañado a lo largo de su carrera. Estas fechas ya son un sold-out.
- La reconocida banda de rock procedente de Uruguay, El Cuarteto de Nos ofrecerá un concierto imperdible este sábado en el Palacio de los Deportes en lo que será una de sus presentaciones más grandes. Este concierto también tiene las entradas agotadas.
- La banda británica The Magic Numbers se estarán presentando en el Auditorio BB, en una noche que estará llena de sus mejores éxitos, mismos que los han acompañado a lo largo de las últimas dos décadas. Aún hay entradas a través de TicketMaster, mismas que tienen un precio de $1,009 pesos.
- Lost Acapulco, la banda más representativa del surf mexicano dará un concierto épico lleno de riffs únicos y baile en el Lunario del Auditorio Nacional el domingo 19 de octubre con el que estará celebrando 30 años de carrera. Aún puedes encontrar boletos a través de TicketMaster, mismas que tienen precios de los $305 hasta los $915.
- La banda de rock y metal originaria de Tennessee, Skillet se presentará en el Pepsi Center, donde repasarán sus mejores éxitos en una noche única. Aún hay disponibilidad de entradas a través de TicketMaster, las cuales tienen un costo de $1,085 pesos.