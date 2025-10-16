ÚLTIMA HORA: Muere a los 74 años de edad legendario integrante de KISS

Tras haberse confirmado el delicado estado de salud de Ace Frehley, el guitarrista fundador de KISS, se ha confirmado su fallecimiento a la edad de 74 años, así lo confirmó su familia luego de que el músico pasara sus últimos días de vida conectado a una máquina.

El músico se encontraba actualmente de gira y una vez que sufrió un accidente, tuvo poner en pausa toda actividad, y aunque durante los primeros días no se esperaba algo tan delicado, Ace partió tras varias semanas en el hospital.

Adiós a una leyenda, su familia despide Ace Frehley

A través de un comunicado a Variety la familia del músico compartió lo siguiente:

“Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas al dejar este mundo, dice el comunicado.

Apreciamos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos la fortaleza y la bondad que compartió con los demás. La magnitud de su fallecimiento es épica e incomprensible. Al reflexionar sobre todos sus increíbles logros, el recuerdo de Ace vivirá para siempre”.

¿Qué le pasó a Ace Frehley, el guitarrista fundador de Kiss?

De acuerdo un comunicado publicado por su familia, “The Space Man” (como se le conocía dentro de KISS), había sufrido una pequeña caída en su estudio, donde aseguraron que estaba bien, aunque no podría viajar.

Días después se confirmó que Ace habría sufrido una hemorragia cerebral tras esta caída y que se ha mantenido conectado a un respirador artificial.

¿Quién fue “The Spaceman” Ace Frehley?

El talentoso guitarrista fue miembro fundador de KISS, con quienes llegó a la cima en sus mejores años junto a Gene Simmons , Paul Stanley y Peter Criss, formando parte de la banda de 1973 a 1982.

De acuerdo con varias versiones, Frehley dejó al grupo debido a diferencias creativas y a sus problemas de adicciones y poco después inició su carrera en solitario fundando la banda Frehley’s Comet donde estuvo activo de 1984 a 1988.

