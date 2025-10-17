Luego de su Tiny Desk, 31 Minutos confirma conciertos por varias ciudades de México: Preventa para compra boletos, fechas y más

Este jueves se confirmó lo que todos queríamos escuchar, pues 31 Minutos dará una serie de conciertos por algunas ciudades de México este próximo 2026 y aquí te compartiremos todo lo que debes de saber para no perderte de la música de nuestros personajes favoritos.

Hace unos días que 31 Minutos rompieron el internet con su aclamado Tiny Desk y en esta ocasión llegarán a México como parte de su gira Radio Guaripolo II, con la que se estarán presentando en la CDMX, Guadalajara, Puebla, Mérida y Cancún.

¿Cuándo y en dónde serán los conciertos de México en México?

El increíble elenco chileno de 31 Minutos llegará con Radio Guaripolo II a tierras aztecas y estará siendo presentado en las siguientes ciudades:



1 de abril: Auditorio Telmex - Guadalajara

3, 4 y 5 de abril: Teatro Metropólitan - CDMX

7 de abril: Auditorio GNP Seguros - Puebla

9 de abril: Foro GNP Seguros - Mérida

11 de abril: Plaza de Toros - Cancún

¿Cuándo será la preventa para el concierto de 31 Minutos?

La preventa será este viernes 17 en punto de las 11:00 am hasta las 11:30 pm, por lo que sugerimos darte prisa pues el furor por 31 Minutos ha sido tendencia en los últimos días y seguramente los boletos volarán.

Por otro lado, la venta general al público será el sábado 18 de octubre a la misma hora que inició la preventa. De momento aún no se sabe el precio de estas entradas.

¿Qué es Radio Guaripolo II y qué esperar de este concierto?

Radio Guaripolo es el programa donde se reúnen los personajes de 31 Minutos y vuelve al aire con secciones nuevas, donde realizan entrevistas y toda esta dinámica viene acompañada de nuevas canciones en este segundo volumen.

Con ello, su característico foro se transformará en un verdadero estudio de radio en vivo, donde los títeres, las luces y la música, cobran vida en esta aventura teatral.

Guaripolo llegará acompañado de los icónicos :Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Policarpo Avendaño y el resto del elenco, en lo que será un concierto colorido, divertido y sobre todo único.