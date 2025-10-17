¡Que no se te pase! HOY es la preventa para el Vive Latino 2026: Abonos en Fase 1, precios y todo lo que debes de saber

Hoy, viernes 17 de octubre será la preventa para el Vive Latino 2026, festival de música que recientemente presentó su cartel y que de nuevo conectó con gran parte de su público.

Para esta edición parece ser que este evento, uno de los más emblemáticos de toda Latinoamérica ha regresado a sus orígenes y ha simplificado algunas de sus dinámicas respecto a su organización, por lo que aquí te contaremos todo lo que debes de saber.

¿A qué hora es la preventa del Vive Latino 2026?

Ocesa informó que dicha preventa para clientes de Banamex tendrá inicio a las 02:00 pm, donde las entradas tendrán precios de “Fase 1”.

La venta al público en General será el día sábado 18 de octubre, aunque es sabido que la Fase 1 suele agotarse en cuestiones de minutos, por lo que no sería sorpresa que los abonos subieran de precio este mismo día.

¿Qué precio tendrán los abonos en preventa?

De momento, TicketMaster tiene los respectivos precios para sus diferentes abonos del Vive Latino 2026 donde todos se mantendrán al mismo costo a excepción del General:



General Fase 1: $3,000

$3,000 Platino: $5,670 (Fase Única)

$5,670 (Fase Única) Boxes Fase: $7,100 (Fase Única)

$7,100 (Fase Única) Boxes Diamante: $10,000 (Fase Única)

¿Qué bandas estarán en el Vive Latino?

El cartel para esta edición ha resultado en una gran mezcla entre “vieja escuela” y algunos de los exponentes más destacados de la actualidad, donde alfabéticamente podemos ver a:

Airbag - Alcalá Norte - Allison - Avatar - Banda Machos - Beta - Carlos Sadness - Chetes - Conociendo Rusia - Cuco - Cypress Hill - Esteman & Daniela Spalla - Dubioza Kolektiv - Dread Mar I - El Gran Combo de Puerto Rico - Enanitos Verdes - Erin Memento - Enjambre - Filtro - Fobia - Hello Seahorse! - Illya Kuryaki and The Valderramas - Hermanos Gutiérrez - John Fogerty - Ke Personajes - Juanes Ladrones - Lenny Kravitz - Liran’ Roll - Los Amigos Invisibles - Los Fabulosos Cadillacs - Los Látigos - Los Pream - Los Viejos - Love of Lesbian - Madre Perla - Malcriada - Maldita Vecindad - Marco Mares - Margaritas Podridas - Mc Davo - Meridian Brothers - Moenia - Monobloc - Moby (DJ Set) - Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 2 - Nacho Vegas - Nafta - Orqueska Percance - Planta Industrial - Reyna Tropical - Rigoberta Bandini - Rich Mafia (Alemán + GeraMx) - Rusowsky - Santa Sabina - The Smashing Pumpkins - Tom Morello - The Mars Volta - Triciclus Circus Band - Trueno - White Lies.