Gameplay del videojuego de Wolverine, Saros, podremos ser Mike Myers de Halloween y el crossover entre Sonic y Mega Man: Esto fue lo mejor del State Of Play 2025

Este miércoles 24 de septiembre se llevó a cabo el tan esperado State Of Play, donde millones de fanáticos de los videojuegos, en específico de PlayStation estuvieron esperando grandes anuncios y el de este año, no decepcionó.

Desde el primer gameplay del videojuego de Wolverine hasta el de Saros; esta nueva edición del State Of Play nos dejó grandes momentos y a la vez inició nuestra cuenta regresiva para poder jugar nuevos títulos de videojuegos que en los últimos meses han sonado bastante.

¿Cuáles fueron los mejores anuncios de State Of Play?

Este evento cargado de anuncios comenzó bastante fuerte a decir verdad, pues se nos mostró el primer vistazo de Saros , título que es desarrollado por Housemarque y que nos traerá la historia de Arjun Devraj, donde la exploración de una colonia perdida fuera de este mundo, puede ser bastante reveladora.



