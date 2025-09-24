¿El primer videojuego para PS6? Esto es lo que se sabe de OD Knock de Kojima Productions

El mundo gamer está viviendo uno de los momentos más épicos de la historia y es que en el décimo aniversario de Kojima Productions, el gran Hideo Kojima reveló más detalles de OD Knock, el videojuego de terror que desarrolla junto al cineasta Jordan Peele. El título, respaldado por Xbox y creado con Unreal Engine 5, ha sido descrito como una experiencia “completamente nueva” que busca transformar la interacción del jugador con el medio.

OD Knock: Un proyecto que desafía los límites del terror

El tráiler mostrado durante el evento dejó a todo el mundo boquiabierto al ver que Kojima trae una propuesta oscura e inquietante. En dicho avance vemos a una protagonista que enciende velas en una habitación repleta de ventanas y un altar, mientras extraños golpes resuenan tras la puerta. La escena culmina con la aparición de una figura en penumbra y una perturbadora transformación física.

Kojima Productions: Tecnología de vanguardia y narrativa cinematográfica

Kojima no reveló grandes detalles sobre la jugabilidad ni la historia, invitando a los fans a buscar pistas en el avance. Sin embargo, subrayó que la “infraestructura” del juego va más allá de lo visto hasta ahora en la industria, sugiriendo nuevas formas de interacción y narrativa. No hay duda, Hideo Kojima demuestra una vez más, porque es conocido como uno de los creadores de videojuegos más brillantes en la historia de los videojuegos.

El hecho de que exista un reparto confirma el enfoque cinematográfico: Sophia Lillis (It), Udo Kier (Melancholia) y Hunter Schafer (Euphoria) darán vida a los personajes, elevando la calidad dramática del proyecto. La colaboración con Jordan Peele, conocido por Get Out y Us, promete una atmósfera de terror psicológico digna del mejor cine de suspense.

Mira aquí el tráiler de OD Knock

Xbox, PlayStation… ¿y PS6?

Aunque Microsoft ha confirmado que OD Knock será una exclusiva temporal de Xbox, el misterio sobre su llegada a otras plataformas mantiene a los jugadores a la expectativa. Existen algunos rumores en foros especializados y redes sociales que sugieren que podría lanzarse también en PlayStation 5 y, potencialmente, convertirse en uno de los primeros títulos optimizados para PS6, considerando que el juego aún no tiene fecha oficial de estreno.

Phil Spencer, jefe de Xbox, describió el proyecto como “audaz y único”. Esto refuerza la apuesta de Microsoft por nuevas propiedades intelectuales que diferencien su catálogo. Pero, como ocurre con otros trabajos de Kojima, el secretismo es parte del mismo juego, alimentando las especulaciones. Es por eso que algunos fans creen que la magnitud técnica de OD Knock lo convertirá en un referente de la nueva generación de consolas.

¿Lo jugarás?

