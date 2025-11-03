GOTY 2025: se acercan los premios más polémicos de los videojuegos y estos son los títulos que compiten por ser el mejor del año

Año con año cuando los premios GOTY se llevan a cabo arden las comunidades de fandoms de los videojuegos que no llegaron a coronarse con el título del mejor del año, desde los seguidores fieles de lo que hace Play Station, hasta aquellos que defienden a capa y espada los juegos hechos para PC, siempre hay polémica. Sin embargo muchos gamers en redes sociales creen que la edición de este 2025 podría ser la más polémica y comentada de todas ya que los títulos que podrían competir son bastante buenos y han sido bien recibidos por la comunidad:

Las predicciones para el GOTY 2025

Desde Donkey Kong Bananza hasta Ghost Of Yotei, la diversidad de títulos que podrían competir por el GOTY es bastante amplia y cada uno de ellos tiene una fandom base más que sólida. Te presentamos cuáles son los títulos más sonados que se podrían llevar el GOTY este 2025:

Death Stranding 2

Hideo Kojima regresa con la secuela de uno de sus más polémicos y queridos videojuegos: Death Stranding, ahora con la parte 2 "Death Stranding 2: On The Beach", donde volvemos como Sam Porter Bridges después de los sucesos acontecidos en la primera entrega. Sam ahora tiene como misión conectar México y Australia a la red quiral, convencido por la misma Fragile para que se una a esta misión. Esta secuela ha sido muy bien recibida por la comunidad de gamers y es probable que se lleve un par de premios en The Game Awards.

Donkey Kong Bananza

Un videojuego de la Nintendo Switch 2 que tuvo bastante expectativa mucho tiempo antes de su lanzamiento y que, gracias a las nuevas mecánicas de la consola, logra llevarse una gran estrella por lo entretenido que es. En este juego de plataformas controlamos a Donkey Kong, quien se une a Pauline en un viaje al centro de la Tierra.

Ghost Of Yotei

Ghost Of Yotei, ubicado 300 años después de la historia de Jin Sakai en Ghost of Tsushima, nos cuenta la historia de Atsu, quien cuando era niña se vio amenazada por los 6 de Yotei, quienes asesinaron a toda su familia. En búsqueda de venganza Atusu se convierte en una onryo, mientras recorremos las tierras de Ezo.

Kingdom Come Deliverance 2

Este RPG es la secuela del Kingdom Come Deliverance, el cual fue bastante aclamado durante su año de lanzamiento y el cual regresó en este 2025 con mecánicas de combate mejoradas y una historia medieval que atrapa a cualquiera.El mundo abierto de la primera entrega se expande y tenemos acceso a nuevo equipo armamentario, por lo que este videojuego podría ser la sorpresa del año.

Hollow Knight: Silksong

Uno de los videojuegos más esperados de este año fue Silksong, secuela de Hollow Knight, para diferentes plataformas en donde prevalece el combate y la exploración. Un 2D en donde seguimos a Hornet, en una tierra en ruinas la cual debemos explorar con el objetivo de salir hacia la superficie, mientras descubrimos el secreto detrás de por qué la seda de Hornet es tan valiosa.

Clair Obscur: Expedition 33

Este juego de rol tiene unas GRANDES posibilidades de llevarse el GOTY este año. Desde Francia y con un estudio apenas creado, Expedition 33 es un RPG por turnos en donde debemos derrotar a la Peintresse, una entidad que año con año talla un número en un monolito, provocando que todas las personas que tengan esa edad se conviertan en humo y desaparezcan.

Hades 2

La primera entrega de Hades se llevó varios premios en el 2020, siendo superado únicamente por The Las Of Us II. Este juego de roguelike en donde la hija de Hades y Perséfone, Melínoe, debe enfrentarse al titán Cronos, quien escapó de su prisión y desea destruir el inframundo.

Split Fiction

De los creadores de It Takes Two, uno de los cooperativos más queridos de los últimos años, llega Split Fiction el cual presenta un mundo de acción y aventura de dos escritoras: Mio y Zoe, quienes se ven atrapadas en una máquina que fusiona sus escritos de fantasía y ciencia ficción. Para poder salir deben colaborar en diferentes desafíos que combinan lo mejor de los dos géneros ya mencionados, en una experiencia de cooperación más atractivas del año.

¿Cuáles son los galardones que se dan en The Game Awards?

Tal y como otras premiaciones del medio The Game Awards cuenta con diferentes categorías que son premiadas en la noche de la ceremonia, entre las cuales se encuentran:



Juego del Año (GOTY): El premio más importante y se otorga al videojuego que cumpla con la mejor experiencia combinando creatividad y ténica

Mejor Diseño de Juego

Mejor Narrativa

Mejor Banda Sonora

Mejor Diseño de Sonido

Mejor Juego de Acción/Aventura

Mejor RPG

Mejor Juego Multijugador

Mejor Juego Independiente

Mejor Juego por Innovación y Accesibilidad

Mejor Adaptación a otros medios

El ganador de cada categoría se escoge a través de un jurado, quien otorga el 90% de los votos, y el otro 10% de las votaciones las pone el público.

¿Cuál es la fecha de The Game Awards?

The Game Awards se llevarán a cabo el próximo jueves 11 de diciembre del 2025.