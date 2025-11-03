Pokémon TCG Pocket es el nuevo rey de la franquicia: ya superó a Pokémon Go en su primer año

Pokémon TCG Pocket ha logrado lo impensable: superar a Pokémon GO en cuanto a ingresos y descargas se refiere durante su primer año en el mercado. El juego fue lanzado el 30 de octubre de 2024 para iOS y Android, y para estas alturas el título ya se ha convertido en el estreno móvil más rentable de 2025 y, obviamente, uno de los tres lanzamientos más exitosos en la historia del gaming móvil.

El nuevo rey del universo Pokémon

Y si aún no lo puedes creer, solo hay que dimensionar que en apenas 48 horas, el juego alcanzó 10 millones de descargas, cifra que se multiplicó por diez en solo cuatro meses. Hoy, con 150 millones de usuarios activos, Pokémon TCG Pocket ya es el juego más jugado de la saga Pokémon en dispositivos móviles, dejando atrás al fenómeno global de Pokémon GO.

Récord histórico de ingresos

Según estimaciones de AppMagic, Pokémon TCG Pocket ha generado más de USD 1.300 millones en su primer año, superando los USD 1.050 millones que Pokémon GO logró en el mismo periodo. Este desempeño coloca al juego desarrollado por DeNA y The Pokémon Company entre los proyectos más rentables del año, compitiendo directamente con gigantes de móviles como Honor of Kings y Genshin Impact.

La fórmula del éxito: estrategia y comunidad

La clave del éxito de Pokémon TCG Pocket reside en su modelo híbrido de monetización. El juego ofrece contenido gratuito, lo cual permite a todos los usuarios interactuar y jugar en la aplicación, pero también introduce beneficios exclusivos para suscriptores premium, con acceso anticipado a cartas, torneos y objetos cosméticos.

Además, es un juego que se mantiene fresco, pues se mantienen las actualizaciones mensuales, nuevas expansiones y eventos especiales. De esta forma la comunidad permanece viva, impulsando tanto el coleccionismo digital como la competencia en línea. Se estima que el gasto promedio por jugador asciende a USD 8,66, aunque los analistas sugieren que la cifra real podría ser aún mayor.

Un aniversario con Mega Evolución

Para celebrar su primer aniversario, Pokémon TCG Pocket lanzó una expansión especial dedicada a las Mega Evoluciones, sincronizada con la llegada de esta mecánica en Leyendas Pokémon: Z-A para Nintendo Switch y Switch 2. Esta sincronización entre plataformas refuerza el atractivo del título y abre la puerta a nuevas integraciones entre el juego de cartas digital y las entregas principales de la saga.

