BABYMETAL y Resident Evil anuncian una colaboración épica por el 30 aniversario de la saga

Esta es una de esas cosas que nadie espera, pero a todo mundo emocionan. Resulta que Capcom ha sorprendido a los fans al anunciar una colaboración oficial entre Resident Evil y BABYMETAL, como parte de las celebraciones por el 30 aniversario de la icónica saga de videojuegos.

Alcina Dimitrescu descends from Resident Evil Village with some very special news.

BABYMETAL (@BABYMETAL_JAPAN) and Resident Evil are joining forces to celebrate 30 years of survival horror. Get your hands on exclusive collaboration merchandise, coming in 2026.

See you. pic.twitter.com/SqkuvDTxuf — Resident Evil (@RE_Games) November 2, 2025

BABYMETAL x Resident Evil: El horror y el metal se encuentran

El anuncio llegó de la mejor forma, acompañado de un teaser con una poderosa melodía acompañada por guitarras y algunas imágenes de Resident Evil. La verdad es que esto, junto a la energía característica del trío japonés, le da un toque especial al videojuego, como si estuvieran hechos el uno para el otro.

Antes que nada, cabe aclarar que no veremos a Su-Metal, Moametal y Momometal luchando contra zombies dentro del juego. En realidad, lo que Capcom confirmó es una unión que irá más allá de simples referencias o mercancía. “No podemos decir mucho todavía, pero esta colaboración será más que solo productos. Es una celebración del poder, el miedo y la energía de Resident Evil”, señaló la compañía en un comunicado.

¿Qué incluirá la colaboración BABYMETAL x Resident Evil?

Como mencionamos, por el momento, no hay mucha información al respecto, pues Capcom no ha revelado todos los detalles, pero el anuncio adelanta una línea exclusiva de productos y posibles lanzamientos musicales.

Sin embargo, nada impide que los fans se pongan a soñar y en redes sociales algunos ya han expresado lo que desean adquirir en esta colaboración. Entre los artículos más esperados se encuentran:



Playeras y hoodies con diseños que fusionan el emblema de Umbrella Corp y los símbolos de BABYMETAL.

con diseños que fusionan el emblema de Umbrella Corp y los símbolos de BABYMETAL. Pósters de edición limitada , con arte que mezcla el estilo de los conciertos de la banda con el terror biotecnológico de la saga.

, con arte que mezcla el estilo de los conciertos de la banda con el terror biotecnológico de la saga. Vinilos o coleccionables, en caso de confirmarse una canción oficial para el aniversario.

Los rumores también apuntan a una posible colaboración musical, donde BABYMETAL podría lanzar un tema inspirado en Resident Evil. Sería la primera vez que la agrupación compone una canción directamente vinculada a una franquicia de videojuegos.

Un crossover que promete ser global

Otra cosa que llama mucho la atención y sobre todo emociona a los fans fuera de Japón es que Capcom busca que esta alianza tenga alcance internacional. Es por eso que tomaron en consideración la enorme popularidad de BABYMETAL en Europa y América, donde han compartido escenario con bandas como Metallica y Sabaton.

La compañía planea que la colaboración llegue tanto al mercado japonés como al occidental, con distribución oficial en varios países. Además, Capcom tiene una serie de lanzamientos preparada para acompañar los festejos de aniversario:



Resident Evil: Requiem , la pròxima entrega principal de la saga.

, la pròxima entrega principal de la saga. Un remake de Resident Evil: Code Veronica , según filtraciones recientes.

, según filtraciones recientes. Eventos conmemorativos, tanto en línea como presenciales, con experiencias interactivas para los fans.

