La Experiencia Gundam Summit 2025, el evento que llega de manera gratuita de la mano de BANDAI MÉXICO

¿Eres fan del anime, manga y los mechas? No te pierdas esta increíble experiencia centrada en Mobile Suit Gundam, una de las más reconocidas franquicias japonesas de ciencia ficción.

¿Qué artículos exclusivos podrás encontrar en el evento?

La Experiencia Gundam Summit 2025 tendrá a la venta varias figuras bastante cotizadas, pero para poder comprarlas tendrás que acceder a la Bandai Shop, la cual te ofrecerá figuras de edición limitada de Mobile Suit Gundam, además de artículos exclusivos de Bandai como: GUNPLA, Tamashii Nations, Ichiban Kuji, Gashapon o Tamagotchi.

Cabe resaltar que los artículos que compres se entregarán durante el evento, pues no habrá envíos a domicilio, por lo que es importante llevar una identificación oficial en caso de adquirir alguno.

Además podrás disfrutar de dinámicas comunitarias para fans, las cuales prometen sumergirte en el universo de Gundam.

Días y horarios del Gundam Summit 2025

Dicho evento comenzará actividades a partir de este viernes 15 de agosto en un horario de 10:00 a.m. a 7:00 p.m., y el último día en el que podrás acudir es el domingo 17 del mismo mes, así que no lo pienses tanto y lánzate.

¿Dónde será el Gundam Summit 2025?

Gundam Summit 2025 se llevará a cabo en el Foro Allende, el cual se ubica en el Pasaje Allende #5, en el Centro Histórico de la CDMX. Dicho lugar cuenta con capacidad para más de 3,500 asistentes, por lo que es recomendable tomar precauciones en cuanto a tu hora de visita para disfrutar al máximo esta experiencia.

¿Qué es Mobile Suit Gundam?

Este universo creado en 1979 por Yoshiyuki Tomino y el estudio de animación Sunrise en 1979 nos trae la historia de Amuro Ray, un joven que pilota el Mobile Suit RX-78-2 Gundam, un mecha en un futuro distópico donde los humanos dependen de las máquinas para preservar la especie. En este universo los mechas (robots gigantes tripulados) son mostrados como armas militares realistas, no solo como héroes, algo que destaca entre otros animes.