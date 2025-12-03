Spotify Wrapped 2025: Estas fueron las canciones más escuchadas del mundo y una está en español

Si lo que buscas es la lista completa de las canciones más escuchadas globalmente en Spotify Wrapped 2025, llegaste al lugar correcto. Pero más allá del top, te explicamos qué tendencias definieron nuestro año musical, qué géneros crecieron y qué revela.

Las canciones más escuchadas del Spotify Wrapped 2025

¿Estás listo? Estas son las 10 canciones más escuchadas en el mundo de acuerdo con el Spotify Wrapped 2025:

1. “Die With A Smile” – Lady Gaga & Bruno Mars

Esta se convirtió en la balada pop más grande del año. La química vocal que crea el combo Gaga–Mars impulsó esta canción a convertirse en un verdadero fenómeno global. Se volvió viral el uso de esta en bodas, reels nostálgicos y listas de reproducción de todo tipo, lo que explica su permanencia en el número uno.

2. “BIRDS OF A FEATHER” – Billie Eilish

Billie es uno de los más grandes talentos musicales en el mundo, y una vez más lo demostró al romper Internet. La canción explotó en TikTok y se mantuvo en charts durante meses, consolidando su reinado como una de las artistas más influyentes del mundo.

3. “APT.” – ROSÉ & Bruno Mars

Una colaboración que nadie vio venir, pero que funcionó perfecto. La mezcla perfecta de K-pop y soul/R&B abrió el camino para más colaboraciones intercontinentales.

4. “Ordinary” – Alex Warren

“Ordinary” resonó fuerte entre audiencias jóvenes por su vibra vulnerable y estética cinematográfica.

5. “DtMF” – Bad Bunny

¡El único representante del movimiento latino en el top 10 global este año! No podía ser otro más que el mismísimo Bad Bunny. El reggaetón bajó ligeramente su presencia dentro del chart; a pesar de eso, Bad Bunny sigue demostrando que es una fuerza global.

6. “back to friends” – sombr

Un himno indie-pop que creció gracias a TikTok y a playlists de “sad-but-cute vibes”.

7. “Golden” – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast

Una sorpresa absoluta a nivel mundial que no deja de sonar en todos lados. Crossovers, estética gamer y un sonido explosivo impulsado por fandoms masivos.

8. “luther (with SZA)” – Kendrick Lamar & SZA

El rap sofisticado con tintes soul no falla. Kendrick + SZA entregaron uno de los tracks más elegantes del año.

9. “That’s So True” – Gracie Abrams

Gracie se convirtió en la nueva favorita del pop íntimo. La canción brilló por su honestidad y su viralidad emocional asegurandole un puesto en este top.

10. “Wildflower” – Billie Eilish

Billie aparece dos veces en el ranking. No pasó desde los días de Drake en 2018. Señal suficiente de su dominio absoluto.

También te puede interesar: Guerra de Wrapped 2025: ¿Spotify, Apple Music o YouTube Music gana la corona del resumen musical anual según la IA?