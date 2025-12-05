Su padrastro lo golpeaba, luego se convirtió en policía y ahora conducirá el Sorteo del Mundial 2026 de la FIFA

Shaquille O’Neal, ex jugador de la NBA será uno de los encargados de conducir el Sorteo del Mundial 2026 este próximo viernes 5 de diciembre de 2025. El hombre que lleva por significado su nombre “pequeño guerrero” a lo largo de su vida ha demostrado no solo una carrera impecable en el deporte sino también una llena de superación personal, misma que inspira a miles de personas que lo siguen por su historia en el deporte y la persona que es.

¿Qué triunfos ha conseguido Shaquille O’Neal?

La presencia de Shaquille O’Neal en el Sorteo del Mundial no está dada por casualidad. En este evento solo se presentarán personas muy importantes que han marcado un antes y un después en la historia del deporte. O’Neal a lo largo de su carrera obtuvo tres títulos para los Lakers, los cuales fueron en 2000, 2001 y 2002. Por otro lado, tuvo 8 apariciones en el mejor quinteto de la NBA y tres MVP del All-Star Game.

¿Cómo fue su historia de vida?

La vida del ex basquetbolista no fue fácil, estuvo llena de retos y momentos complicados. Vivió con un padre violento que lo golpeaba y maltrataba. Paso por varias etapas, incluso llegó a ser oficial del cuerpo policiaco de Florida. Sin embargo, su pasión por el basquetbol lo llevó a hacer historia en la NBA y en todo el mundo. Hoy en día su rostro es conocido en el medio del éxito deportivo.

¿Quiénes conducirán el Sorteo del Mundial 2026?

La FIFA dió a conocer que los encargados de estar presentes y conducir la tan esperada ceremonia serán Rio Ferdinand, Samantha Johnson, Eli Manning y en una sección especial personajes importantes de la historia del deporte como Tom Brady; quién es uno de los jugadores de fútbol americano más reconocido en el mundo, Wayne Gretzky; el jugador más importante en Hockey, Aaron Judge; jardinero de los Yankees de Nueva York y Shaquille O’Neal; jugador emblemático de la NBA quien perteneció a los Lakers.

Crédito: Instagram @miamiheat y @Isufootball Shaquille O’Neal ex jugador que hizo historia en la NBA

¿Dónde y a qué hora será la Ceremonia del Sorteo del Mundial 2026?

El sorteo se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre, en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C. La hora de inicio será a las 12:00 pm para Estados Unidos y 11:00 am para México.

