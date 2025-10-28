De idol del K-Pop a modelo de ropa: Esta es la nueva campaña de Jungkook de BTS

Luego de que se dieran más detalles sobre la próxima gira mundial de BTS, ha salido a la luz la nueva campaña de Calvin Klein de la que Jungkook es protagonista, lo que ha despertado el furor por este en redes sociales.

Una vez que Jungkook concluyó su servicio militar obligatorio este junio, le hemos podido ver poco a poco más activo retomando su carrera y en esta nueva campaña ha dejado a todas sus fans del mundo con la boca abierta.

¿Qué sabemos sobre la nueva campaña de Jungkook?

Este martes, Jungkook sorprendió al mundo entero con esta nueva campaña de la que él es protagonista en solitario, misma que ha robado suspiros en redes sociales, a lo que el cantante surcoreano declaró lo siguiente:

"Sé que mis fans han estado esperando con ansias este regreso, y se siente genial volver a lucir el icónico denim de la marca".

Esta no sería la primera vez que este artista protagoniza un anuncio de este tipo, pues en 2023 realizó un anuncio para la misma marca.

Este nuevo promo se reveló en la ciudad de Nueva York, donde se pudo ver a Jungkook sin camisa manejando una motocicleta al ritmo de "Block Rockin' Beats" de los Chemical Brothers.

¿Qué se sabe sobre el regreso de BTS?

Se espera que la banda conformada por: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook regrese a los escenarios en primavera de este 2026 en la que se espera que sea su gira más grande en toda su historia como banda, pues primeros reportes señalan que ofrecerán 65 shows.

Esta próxima gira llegaría junto a su nuevo disco, mismo que actualmente se encuentra en fases finales y podría salir en las primeras semanas del próximo año, con lo que sería uno de los regresos más esperados.