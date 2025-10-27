Rosalía renace con Berghain: su nueva canción abre una etapa más oscura y espiritual

Si algo hemos aprendido de Rosalía es que ella es una talentosa artista, poco convencional. Después de más de un año de silencio musical, Rosalía ha vuelto para volverlo a demostrar. La artista catalana presentó “Berghain”, el primer sencillo de su próximo álbum LUX, marcando una nueva etapa en su carrera con una propuesta que combina de manera alucinante la electrónica, el flamenco y la espiritualidad.

Aquí te dejamos el nuevo videoclip musical de Rosalía para que lo disfrutes:

Rosalía inicia una nueva era con Berghain, su regreso más arriesgado

Como cada vez que la artista saca una nueva entrega, nos presenta un mundo completamente diferente. El tema —cuyo título hace referencia al icónico club de Berlín— muestra a una Rosalía más introspectiva y experimental, alejándose de la estética de Motomami para adentrarse en un nuevo terreno más oscuro, sensorial y simbólico.

Colaboraciones de alto nivel: Björk y Yves Tumor

Las sorpresas no se acaban ahí, pues en el canal oficial de YouTube de Rosalía se confirmó que Berghain cuenta con la participación de músicos extraordinarios y poco convencionales como este nuevo tema, Björk y del enigmático DJ Yves Tumor, lo que refuerza el carácter vanguardista y transgresor de su nuevo proyecto.

La canción forma parte del segundo bloque de LUX, junto con La Perla, Mundo Nuevo y De Madrugá. Este segmento del álbum explora la tensión entre deseo y redención, usando la música como un puente entre lo divino y lo carnal.

Berghain: Una plegaria electrónica sobre el deseo y la fe

En Berghain, Rosalía convierte la pista de baile en un templo emocional. La letra, escrita en español, inglés y alemán, presenta versos como: “Su miedo es mi miedo / Su sangre es mi sangre”. Escuchar esta canción se vuelve toda una experiencia sensorial, pues la repetición en alemán y las referencias religiosas crean una atmósfera ritual. Berghain es una obra que funde el alma y el cuerpo con la música, fusionando diferentes sonidos.

Un adelanto de LUX: el álbum más ambicioso de Rosalía

Con Berghain, Rosalía confirma que su próximo disco será su proyecto más conceptual hasta la fecha. La artista se adentra en un universo donde la electrónica se funde con el flamenco y los idiomas se mezclan para crear una experiencia sensorial y espiritual. Este álbum tiene artistas de todos los géneros, los cuales ya se han anunciado, como Yahritza y su esencia.

¿Ya la escuchaste? ¿Qué opinas?

