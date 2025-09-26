Primera edición del K-Drama Fest en la CDMX traerá de regreso a Jin Young
¡Si te gustan los k-dramas este festival está hecho para ti! Además de encontrar merch podrás tener un fan meeting con Jin Young, conoce las fechas y los costos.
El k-pop y los k-dramas se están convirtiendo en dos de los productos que más se consumen en México, y si bien este evento inició como algo pequeño la demanda ha sido tanta que ya se ha convertido en el primer K-Drama Fest que se llevará a cabo en la Ciudad de México, el cual estará lleno de merch, actividades y por supuesto: un fan meeting con el actor Jin Young.
K-Drama Fest: fecha, costo y todo lo que podrás encontrar
El K-Drama Fest se llevará a cabo en La Maraka: Centro de Espectáculos, el próximo jueves 16 de octubre, y el acceso se dará a partir de las 5:00 p.m. Las actividades van desde bazarcito de k-pop y k-dramas, hasta un fan meeting con el querido actor Jin Young, quien estaría regresando a México después de 10 largos años. Esta es la agenda que se tiene marcada para ese día:
FECHA: Jueves, 16 de octubre:
- Acceso: 5:00 pm
- 17:00 - Doors open- Admisión General
- 17:15-17-30 - Opening K-On (Dance)
- 17:30-19:00 -K-Dramas
- 17:00-19:00 - Stands K-Pop items
- 19:30-21:00 - Fan Meeting
- 21:00-21:30 - Photos (Con pulsera de acceso)
Los precios sin cargos que tienen exhibidos son:
- VIP A/B/C + Soundcheck: $2,790 / con descuento $1,953
- Preferente + Soundcheck + Hi Bye: $2,190 / con descuento $1,533
- General planta baja + Hi Bye: $1,490 / con descuento $745
- VIP planta alta + Hi Bye: $1,590 / con descuento $795
- General planta alta + Hi Bye: $890 / con descuento $445
Y si quieres tomarte una foto con Jin Young tendrás que comprar, a parte, un boleto para tener esta experiencia:
- Foto individual: $2,490 (hay 30 accesos)
- Foto grupal: $1,290 / con descuento $645 (serán grupos de 5 personas, hay 100 accesos)
¿Quién es Jin Young y en qué series y películas ha participado?
Park Jin-young es un actor, cantante y compositor surcoreano, ha participado en diferentes series y películas como:
- Nuestro Seúl por descubrir
- Las células de Yumi
- The devil Judge
- La Bruja
- Hi-Five
- He Is Psychometric
- A Christmas Carol
Esos son solo algunos de los títulos donde Jin Young ha actuado, y se espera que su fan meeting en México se llene más pronto que tarde.