Primera edición del K-Drama Fest en la CDMX traerá de regreso a Jin Young

El k-pop y los k-dramas se están convirtiendo en dos de los productos que más se consumen en México, y si bien este evento inició como algo pequeño la demanda ha sido tanta que ya se ha convertido en el primer K-Drama Fest que se llevará a cabo en la Ciudad de México, el cual estará lleno de merch, actividades y por supuesto: un fan meeting con el actor Jin Young.

K-Drama Fest: fecha, costo y todo lo que podrás encontrar

El K-Drama Fest se llevará a cabo en La Maraka: Centro de Espectáculos, el próximo jueves 16 de octubre, y el acceso se dará a partir de las 5:00 p.m. Las actividades van desde bazarcito de k-pop y k-dramas, hasta un fan meeting con el querido actor Jin Young, quien estaría regresando a México después de 10 largos años. Esta es la agenda que se tiene marcada para ese día:

FECHA: Jueves, 16 de octubre:



Acceso: 5:00 pm

17:00 - Doors open- Admisión General

17:15-17-30 - Opening K-On (Dance)

17:30-19:00 -K-Dramas

17:00-19:00 - Stands K-Pop items

19:30-21:00 - Fan Meeting

21:00-21:30 - Photos (Con pulsera de acceso)

Los precios sin cargos que tienen exhibidos son:



VIP A/B/C + Soundcheck: $2,790 / con descuento $1,953

Preferente + Soundcheck + Hi Bye: $2,190 / con descuento $1,533

General planta baja + Hi Bye: $1,490 / con descuento $745

VIP planta alta + Hi Bye: $1,590 / con descuento $795

General planta alta + Hi Bye: $890 / con descuento $445

Y si quieres tomarte una foto con Jin Young tendrás que comprar, a parte, un boleto para tener esta experiencia:



Foto individual: $2,490 (hay 30 accesos)

Foto grupal: $1,290 / con descuento $645 (serán grupos de 5 personas, hay 100 accesos)



¿Quién es Jin Young y en qué series y películas ha participado?

Park Jin-young es un actor, cantante y compositor surcoreano, ha participado en diferentes series y películas como:



Nuestro Seúl por descubrir

Las células de Yumi

The devil Judge

La Bruja

Hi-Five

He Is Psychometric

A Christmas Carol

Esos son solo algunos de los títulos donde Jin Young ha actuado, y se espera que su fan meeting en México se llene más pronto que tarde.