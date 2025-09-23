Lo que debes de saber sobre el concierto de LE SSERAFIM en CDMX: Horarios de accesos, inicio, objetos permitidos, posible setlist y cómo llegar a la Arena Ciudad de México

Este martes es el tan esperado concierto de LE SSERAFIM en la Ciudad de México y nosotros te compartiremos todo lo que debes de saber sobre este increíble show como parte de su gira mundial ‘EASY CRAZY HOT’ para que disfrutes de esta gran experiencia.

El concierto de LE SSERAFIM será en La Arena Ciudad de México y se ha confirmado que los accesos serán a partir de las 4:30 de la tarde y el inicio del show será a las 7:30 p.m., por lo que contarás con un buen tiempo para ubicarte y no tener inconvenientes dentro de el recinto.

Es importante que tomes en cuenta que mayores de 2 años pagan su boleto, así como tampoco están permitidos los accesos con cámaras profesionales de fotografía y video; además de que está prohibido ingresar con alimentos y bebidas dentro de la Arena Ciudad de México.

¿Cómo llegar al concierto de LE SSERAFIM en la Arena Ciudad de México?

La Arena Ciudad de México se encuentra al poniente de la CDMX, en la alcaldía Azcapotzalco en la Avenida de las Granjas 800, Colonia Santa Bárbara y para fortuna de muchos de nosotros, se puede llegar en transporte público de diferentes maneras.



Llegar en Metro: La estación más cercana es Metro Ferrería de la Línea 6 (color rojo), la cuál va de Martín Carrera a El Rosario, esta estación se encuentra a menos de 10 minutos caminando.

Llegar en Metrobus: La estación más cercana es Tecnoparque, de la Línea 6 (color rosa), misma que va de El Rosario a Villa de Aragón. Este transporte se encuentra a 5 minutos caminando aproximadamente.

Llegar en Tren Suburbano: Este transporte que recorre de Buenavista a Cuautitlán podría servirte si bajas en la Estación Fortuna, la cuál se encuentra a poco más de un kilómetro.

⏰ Van los horarios para esta tarde ⏰



¡Nos vemos en un rato, FEARNOT! 🙌🏼 pic.twitter.com/Dcb9MvSU08 — Superboletos (@SuperboletosMx) September 23, 2025

¿Cuál será el posible setlist de LE SSERAFIM en la Arena CDMX?

De acuerdo a lo que han tocado durante los conciertos de su gira ‘EASY CRAZY HOT’, se espera que LE SSERAFIM presente en La Arena Ciudad de México este setlist:

