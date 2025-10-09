Estos son LOS MEJORES conciertos del fin de semana del 10, 11 y 12 de octubre en CDMX: Dimash Qudaibergen, Alejandro Sanz, El TRI, Super Junior y más
Baladas, K-Pop, Rock... Estos son los mejores conciertos que habrá en la Ciudad de México este fin de semana.
Nuevos eventos y nuevos artistas harán vibrar la Ciudad de México este fin de semana del 10, 11 y 12 de octubre y por tal motivo te compartimos la cartelera de los mejores conciertos a los que puedes ir.
Desde grandes estadios hasta foros íntimos donde más que el espectáculo, la cercanía con los fans lo es todo, estos son los mejores conciertos que habrá en la CDMX este fin de semana.
¿Qué conciertos habrá en la CDMX este fin de semana?
- Dimash Qudaibergen: El artista originario de Kazajistán no sólo ha conquistado México, pues ha logrado ser un referente mundial y por ello llegará con su gira mundial ‘STRANGER’ al Palacio de los Deportes tras su paso por el Auditorio Nacional este viernes 10. Ambas fechas fueron sold out en menos de 40 minutos.
- El artista español Alejandro Sanz ofrecerá uno de sus conciertos en el Auditorio Nacional este viernes donde recitará sus mejores éxitos en una noche que será más que mágica. Este concierto ya es sold out.
- La reconocida cantante que ha cautivado al público por décadas, Lupita D’ Alessio, ofrecerá un par de shows íntimos en La Maraka los próximos viernes 10 y sábado 11 de octubre. Las entradas las puedes comprar en la web de venue, mismas que tiene precios desde los $1,000 hasta los $4,500.
- Uno de los artistas españoles sensación, Rusowsky llegará al Pepsi Center el sábado 11 de octubre en una noche única donde presentará su nuevo disco ‘Dasy’. Las últimas entradas se pueden conseguir a través de TicketMaster y tienen costos que van desde los $719 hasta los $1,684.
- Una de las figuras del metal moderno, Poppy dará un concierto imperdible lleno de energía en el Auditorio BB el domingo 12 de octubre. Únicamente quedan boletos para la zona de gradas y platea y tienen precios de los $1,073 a los $1,683.
- El Tri: La legendaria banda liderada por Alex Lora dará un concierto imperdible en el Auditorio Nacional el domingo 12 de octubre en una fecha que ha conseguido ser sold out.
- El domingo 12 de octubre, Super Junior la icónica agrupación de K-Pop, hará su tan esperado regreso a la Ciudad de México en un concierto en el Palacio de los Deportes. Aún quedan boletos disponibles para la zona General, mismos que tienen precios que van de los $2,928 hasta los $4,026 pesos.