Zoé, Cazzu, SUPER JUNIOR, Chayanne y más, agenda de LOS MEJORES CONCIERTOS que habrán en la CDMX en el mes de octubre de 2025: Fechas, recintos y más

En la recta final de conciertos que habrá en la CDMX este 2025, te compartiremos nuestra agenda del mes de octubre, donde en primeras instancias te podemos decir que será más que épica, pues habrán shows que probablemente no se repitan.

Jesse & Joy: El popular dueto estará llegando el miércoles 01 de octubre al Auditorio Nacional donde podremos escuchar sus mejores éxitos.

Zoé: El jueves 02 y el viernes 03 de octubre la banda se presentará en el Estadio GNP en lo que será su segunda tanda de esta nueva gira y lo hará junto a Rey Pila y Usted Señálemelo.

Fey: La icónica cantante estará dando una noche especial en el Auditorio Nacional este jueves 02 de octubre, donde cantará sus mejores éxitos y traerá nuevas sorpresas.

The Skatalites: La legendaria banda de reggae se estará presentando con la banda de Bob Marley, The Wailers en el Foro BB el viernes 03 de octubre.

Los Ángeles Negros: Una de las agrupaciones más distinguidas del siglo pasado estará llegando al Auditorio Nacional el viernes 03, quienes llegarán con su sonido tan característico.

Los Yonic's: Otra de las agrupaciones más icónicas de México llegarán al Teatro Metropólitan el 04 de octubre con su sonido único y que seguramente te hará bailar.

Vanessa Zamora: La cantautora llegará al Foro Puebla este sábado 04 de octubre, donde ofrecerá un poco más de esta nueva faceta.

Alejandro Fernández: El sábado 04 será el tan esperado concierto de "El Potrillo" en el Estadio GNP, donde podremos escuchar sus grandes éxitos y nuevas canciones.

Tino el Pingüino: El rapero estará soltando una noche llena de hits en La Maraka el 04 de octubre en donde las manos estarán al aire todo el concierto.

Malcriada: La banda formada por Mathilde Sobrino y Pepe Pecas que ha sorprendido al mundo estará en el Lunario del Auditorio Nacional el Sábado 04.

La Femme: Esta banda francesa llegará al Velódromo Olímpico el próximo 05 de octubre en donde nos traerán los mejor de su repertorio cargado de rock indie.

La Sonora Dinamita: Uno de los conjuntos más icónicos del mundo llegará al Auditorio Nacional el próximo domingo 5 de octubre para hacer bailar a su público.

Uno de los conjuntos más icónicos del mundo llegará al Auditorio Nacional el próximo domingo 5 de octubre para hacer bailar a su público. Rod Stewart:

Natalia Lafourcade: Como parte de su exitosa gira “Cancionera”, la cantautora llegará al Auditorio Nacional el martes 07 de octubre en una fecha más.

Exodus: Esta épica banda ofrecerá un concierto imperdible en el Curco Volador el próximo martes 07 de octubre.

Esta épica banda ofrecerá un concierto imperdible en el Curco Volador el próximo martes 07 de octubre. Chayanne: El papá de México dará un concierto único en el Palacio de los Deportes el 08 y 09, 21 y 22 de octubre.

Dimash Qudaibergen : El talentoso cantante de Kazajistán ofrecerá su primer concierto en México en el Auditorio Nacional el miércoles 8 de octubre.

Alejandro Sanz: El cantante español dará un concierto único en el Auditorio Nacional el jueves 08 de octubre donde lucirás sus grandes éxitos que nos han acompañado por años.

Vivir Quintana: Una de las cantautoras mexicanas más destacadas de los últimos años llegará el jueves 08 de octubre al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

Una de las cantautoras mexicanas más destacadas de los últimos años llegará el jueves 08 de octubre al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Dimash Qudaibergen: Tras el éxito obtenido con su primer fecha, el cantante dará una segunda fecha en el Palacio de los Deportes el viernes 10 de octubre.

Lupita D' Alessio: La reconocida cantante ofrecerá un par de shows íntimos en La Maraka el próximo 10 y 11 de octubre.

La reconocida cantante ofrecerá un par de shows íntimos en La Maraka el próximo 10 y 11 de octubre. Rusowsky: El artista español llegará al Pepsi Center el sábado 11 de octubre en una noche única donde presentará su nuevo disco ‘Dasy’.

Poppy: Una de las figuras del metal de la última época dará un concierto en el Auditorio BB el domingo 12 de octubre.

Una de las figuras del metal de la última época dará un concierto en el Auditorio BB el domingo 12 de octubre. El Tri: La legendaria banda liderada por Alex Lora llegará al Auditorio Nacional el domingo 12 de octubre

El Tri: La legendaria banda liderada por Alex Lora llegará al Auditorio Nacional el domingo 12 de octubre

Super Junior: El domingo 12 de octubre, la agrupación de K-Pop, Super Junior hará su tan esperado regreso a México en su concierto en el Palacio de los Deportes.

Ed Maverick: El lunes 13 de octubre, Ed dará su tan esperado concierto en el Auditorio Nacional, con el que presentará su nueva música.

Cazzu: La cantante argentina llegará al Auditorio Nacional el 14 de octubre y 15 de octubre en lo que serán dos noches llenas de música.

La cantante argentina llegará al Auditorio Nacional el 14 de octubre y 15 de octubre en lo que serán dos noches llenas de música. The Lumineers: Esta banda de rock indie y folk se ha vuelto una de las favoritas de México y darán un par de conciertos en el Pepsi Center el 17 y 18 de octubre.

María José: La cantante ofrecerá una noche llena de sus éxitos los próximos 17 y 18 de octubre en el Auditorio Nacional.

El Cuarteto de Nos: Una de las bandas que han definido a una generación darán un concierto único en el Palacio de los Deportes el próximo sábado 18 de octubre.

Una de las bandas que han definido a una generación darán un concierto único en el Palacio de los Deportes el próximo sábado 18 de octubre. Lost Acapulco: La banda más representativa del surf mexicano dará un concierto en el Lunario del Auditorio el domingo 19 de octubre.

Halsey: Una de las artistas más destacadas de la actualidad llegará al Pabellón Cuervo este miércoles 22 de octubre.

Bandalos Chinos: Esta agrupación de indie rock llegará al Auditorio Nacional el miércoles 22 de octubre.

Esta agrupación de indie rock llegará al Auditorio Nacional el miércoles 22 de octubre. KaseO: El rapero español que definió a todo un género dará un concierto en el Auditorio Nacional el 23 de octubre.

KaseO: El rapero español que definió a todo un género dará un concierto en el Auditorio Nacional el 23 de octubre.

90's Pop Tour: Esta gira de artistas que llega con sus éxitos de hace tres décadas te hará bailar el 24, 25 y 26 de octubre en el Auditorio Nacional.

Los Búnkers: La banda chilena regresará a la CDMX para ofrecer un concierto épico en el Auditorio Nacional el 25 y 26 de octubre.

Nathy Peluso: Una de las artistas más destacadas de la actualidad estará dando un concierto único en el Pepsi Center el martes 28 de octubre.