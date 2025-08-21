⁠Conciertos para disfrutar este fin de semana en la CDMX: 22, 23 y 24 de agosto

Un nuevo fin de semana y una nueva oportunidad para disfrutar música en vivo en algunos de los conciertos que se estarán realizando en la siempre activa CDMX.

Ya sea que te guste la música pop, el rock, los boleros o el K-Pop, checa algunos de los mejores conciertos que estarán realizándose en la Ciudad de México los días viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de agosto.

Viernes

Nunca nadie cantó “la la la, la la la la” mejor que Kylie Minogue en la canción “Can’t Get You out of My Head”, uno de los clásicos de la primera década de los 2000’s, quien se estará presentando en el Palacio de los Deportes. Aún puedes encontrar boletos que van desde los $1,195 hasta los $1,927 pesos.

La banda argentina conocida como Los Pericos ofrecerán un inolvidable concierto en el Teatro Metropolitán donde tocarán sus grandes éxitos que marcaron a muchos de nosotros. Puedes comprar boletos a través de TicketMaster, los cuales van desde los $1,610 hasta los $2,257 pesos.

Una banda igual de explosiva que destacó en la época de los 90’s, son Los Fresones Rebeldes, quienes vendrán desde España a dar una noche llena de guitarrazos al Foro Indie Rocks! en un show que ya es sold-out.

Sábado

Uno de los conciertos más esperados de este 2025 es el de la agrupación de K-Pop: ATEEZ, quienes estarán haciendo vibrar el Estadio GNP en una noche única. Afortunadamente aún puedes encontrar entradas a través de TicketMaster, mismas que van desde los $1,037 hasta los $7,405.

¡Todo listo ATINY! Nos vemos el sábado en el Estadio GNP Seguros en ATEEZ 2025 [IN YOUR FANTASY] WORLD TOUR in MEXICO❤️🔥

📌Los impermeables están permitidos, ¡Toma tus precauciones! pic.twitter.com/YP6mCM5EGn — OCESA K-pop (@ocesa_kpop) August 20, 2025

Si lo tuyo es el rap y el hip-hop, date una vuelta al concierto de Tino el Pingüino, quien estará presentándose en el recinto conocido como La Maraka. Puedes encontrar boletos en la web de Passline, mismas que tienen un costo de $820 pesos en general o $1,280 con un “meet & greet”, recuerda que el evento es para mayores de edad.

Domingo

Una de las agrupaciones más icónicas de la música mexicana: Los Panchos, ofrecerán un concierto en La Maraka, donde recitarán grandes éxitos que han perdurado a través de las generaciones. Las entradas tienen precios que van desde los $450 hasta los $700.

Mención especial, festival de música que durará todo el fin de semana

Desde el viernes 22 al domingo 24 de agosto se llevará a cabo el X Festival del Bolero en el Teatro de La Ciudad “Esperanza Iris”, conocido por ser la más destacada celebración internacional del romanticismo latinoamericano. Se celebrarán tres noches de conciertos con repertorios que van desde la época de oro hasta la actualidad. Puedes encontrar entradas para cada día a través de TicketMaster.