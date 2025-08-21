Desde Ariana Grande hasta Zac Efron: estas celebridades que están orgullosas de ser OTAKUS

En pleno 2025 todos hemos visto al menos alguna vez un anime, jugado intensamente videojuegos acercados a la cultura japonesa o leído alguno que otro manga ¿Y saben qué? Está bien, ser otaku es algo incluso se ha puesto de moda.

Ya sea que te guste Dragon Ball, Naruto, Sailor Moon, Saint Seiya, te compartiremos una lista de algunas celebridades que se han declarado abiertamente como otakus, dejando en alto sus gustos profundos por esta cultura.

¿Qué reconocidas celebridades son otakus?

Robin Williams – El actor era muy fan de la animación japonesa, donde destacó su gusto por Dragon Ball; así lo confirmó él mismo en una sesión de preguntas para Reddit en 2013. De hecho, se hizo popular una escena de la película “Retrato de una obsesión” (2002), donde Williams muestra una figura de un EVA-MP del anime Evangelion.

Ariana Grande - A lo largo de los años, la artista ha compartido su afinidad por el anime y los videojuegos, siendo una de las estrellas pop más reconocidas como otaku. Su fanatismo es tanto que incluso lo lleva en su piel donde destacan sus tatuajes de Chihiro y Eevee de Pokémon.

Megan Fox - La actriz ha declarado en diversas ocasiones que es fan del anime y los videojuegos, mencionando que Cowboy Bebop es de sus favoritos. En años pasados, sonó fuerte el rumor de que Megan se proponía como estelar en un live-action de Sailor Moon. Incluso ha realizado varios cosplays en Halloween.

Bruno Mars - Peter Gene Hernández es conocido por ser un gran fanático del manga de Jujutsu Kaisen. Incluso el año pasado, durante un viaje a Japón compartió fotos de él con un gorro de Pikachu

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bruno Mars (@brunomars) Halsey - Desde sus inicios, la cantautora ha sido destacada por sus looks tan llamativos que si pensamos con calma, tienen que ver con el anime, además de que ella misma se ha declarado fanática de la cultura japonesa e incluso hace algunos años rompió las redes con sus cosplays.

Zac Efron - El actor es un gran fan del anime y el manga, donde Bleach y Death Note son sus animes favoritos. De hecho, su fanatismo es tal, que este fue considerado para participar en una adaptación de Death Note, dejando en claro que su gusto es muy, muy profundo.

Keanu Reeves - El actor es un gran fanático del anime y la cultura japonesa. Es sabido que el anime ha sido fuente de inspiración en grandes proyectos del actor como Matrix o John Wick. Su gusto fue tanto que incluso estaría creando su propio anime: “BRZRKR”.

¿Sabías estos datos sobre algunas de nuestras celebridades favoritas?