La leyenda del rock, Robert Plant quien fuera vocalista de Led Zeppelin cumple 76 años

Este 20 de agosto celebramos el cumpleaños número 76 de una de las leyendas más grandes de todo el rock & roll, el mismísimo Robert Plant, quien fue vocalista de Led Zeppelin hasta la separación de la banda.

Sin duda alguna Plant marcó un antes y después con su voz y personalidad en la década de los 70’s, donde conquistó el mundo junto con Jimmy Page, John Paul Jones y John Bonham.

Su potente tono de voz y forma de cantar tanto en estudio como en sus presentaciones en vivo, destacaron por su versatilidad y tintes de blues, lo que a su vez dio una identidad a la banda la cuál fue ciertamente un hito.

Fue el vocalista principal de la banda Led Zeppelin de 1968 hasta el año de 1980 con la muerte del baterista John Bonham, aunque con sus años de actividad les valió para ser considerados como una de las bandas más grandes e influyentes del rock.

Son recordados por éxitos como “Stairway to Heaven”, “Immigrant Song” o “Black Dog”, himnos que han marcado a más de una generación a lo largo de las décadas.

Reencuentros de Led Zeppelin

Aunque Led Zeppelin se disolvió en 1980, en años posteriores tuvieron reuniones que son consideradas como historia pura, donde destaca: Live Aid (1985, Filadelfia), 40 Aniversario de Atlantic Records (1988, Nueva York), en la ceremonia de inducción de Led Zeppelin al Salón de la Fama del Rock and Roll y en el Celebration Day en el O2 Arena, donde pusieron un digno fin a su legado.

