Fortnite x Los Simpson rompe récords: Una intro épica, la aprobación de los fans y millones de jugadores activos

Fortnite sigue demostrando por qué es uno de los juegos más exitosos de la actualidad y es que una vez más lo logró. Epic Games lanzó hace unos días una de sus colaboraciones más inesperadas y exitosas: Fortnite x Los Simpson, una mini-temporada que transporta a los jugadores directamente a Springfield, la ciudad más famosa de la televisión.

El enorme exito de Fortnite x Los Simpson

Desde el primer tráiler, el evento logró causar algo especial dentro de cada jugador y fanático de la serie. Esto a que Epic Games decidió recrear la legendaria intro de Los Simpson con un estilo totalmente Fortnite, incorporando guiños a los personajes, locaciones clásicas y referencias icónicas de la serie.

El resultado fue un video viral que desató una ola de nostalgia y emoción entre los fans, convirtiendo esta colaboración en uno de los lanzamientos más comentados del año. Aquí te lo dejamos por si aún no lo has visto:

Un nuevo récord para Fortnite

Según reportes de la comunidad y filtraciones internas, el evento de Fortnite x Los Simpson habría alcanzado un pico de 2.6 millones de jugadores simultáneos, superando ampliamente las expectativas de Epic Games.

Y es que cómo no lo iba a lograr, si el mapa está inspirado en Springfield, lleno de lugares emblemáticos como la Taberna de Moe, el Kwik-E-Mart y la Planta Nuclear. Un acierto que mantiene a los fans enganchados, explorando cada rincón en busca de easter eggs y misiones ocultas.

¿Hasta cuándo estará disponible Fortnite x Los Simpson?

La colaboración estará disponible hasta el 29 de noviembre de 2025, por lo que los jugadores tienen solo unas semanas para explorar Springfield, desbloquear recompensas y disfrutar de los eventos especiales que Epic lanzará durante el mes.

Esto obviamente ha ocasionado disgusto, pues hay quienes consideran que, al ser la temporada más épica de Fortnite, debería contar con un periodo más largo de disponibilidad. Los fans han comenzado a hacer ruido en redes sociales; sin embargo, se desconoce si próximamente modificarán la fecha o no.

¿Qué es lo que más has disfrutado de esta colaboración?

