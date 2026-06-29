Alemania vs. Paraguay: Hora EXACTA del inicio del partido del Mundial 2026 en Azteca 7

La fase de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa con un atractivo enfrentamiento entre Alemania y Paraguay, dos selecciones que llegan con los mismos objetivos, mantenerse dentro del torneo para luchar por el trofeo más importante del futbol.

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Cabe recordar que Alemania avanzó como líder del Grupo E, después de sumar dos victorias y una derrota, asimismo, el conjunto dirigido por Julian Negelsmann comenzó el torneo con una contundente goleada de 7-1 sobre Curazao, posteriormente derrotó 2-1 a Costa de Marfil y cayó 2-1 frente a Ecuador en la última jornada, aunque registró esta derrota el eqipo ya tenía asegurado el primer lugar del grupo.

Por otro lado, Paraguay clasificó como uno de los mejores terceros lugares del torneo tras sumar cuatro puntos en el Grupo D. La escuadra dirigida por Gustavo Alfaro dejó atrás un complicado inicio y logró meterse a la fase de eliminación directa gracias a su defensa, hoy buscará salir victorioso frente a uno de los gigantes del balompié.

¿Cuándo y dónde será el partido de Alemania contra Paraguay?

El encuentro de dieciseisavos del Mundial 2026 entre Alemania y Paraguay se disputará este lunes 29 de junio en el Boston Stadium, Estados Unidos, a las 14:30 horas, ambas escuadras buscan avanzar a los octavos de final.

¿Azteca 7 transmitirá el partido de Alemania contra Paraguay?