Azteca 7 transmitirá GRATIS el Países Bajos vs. Marruecos, del Mundial 2026: así podrás verlo en vivo

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue generando grandes sorpresas e inesperados pronósticos, sin embargo, ya se encuentra son fechas, partidos y horarios que se llevarán a cabo en estos dieciseisavos del Mundial 2026 y entre ellos está el duelo de Países Bajos contra Marruecos, el cual ya se consolida como uno de los encuentros más atractivos.

"La Naranja Mecánica" y "Los Leones del Atlas" buscarán mantenerse con vida en la lucha por el título, por un lado, la selección neerlandesa dirigida por Ronald Koeman, avanzó como líder del Grupo F con 7 puntos los cuales fueron gracias a dos victorias y un empate superando a Japón y Túnez, demostrando que llega a este torneo con una solidez defensiva.

Por otro lado, la escuadra de Marruecos comandada por Walid Regragui, que selló su clasificación con seis puntos tras vencer a Haití y Escocia, sin embargo, cayó ante Brasil en la última jornada del Grupo C.

¿Cómo llegan las selecciones previo a su duelo en los dieciseisavos del Mundial 2026?

El conjunto africano vuelve a instalarse en una fase decisiva de un mundial gracias a un equipo compacto, disciplinado y con velocidad para atacar al contragolpe, mientras que Países Bajos llega con favoritismo gracias a su plantilla que en sus partidos ha demostrado un alto nivel de juego.

¿A qué hora juegan Países Bajos vs Marruecos?

El partido entre Países Bajos contra Marruecos se disputará este lunes 29 de junio 2026 en el estadio Monterrey, México, a las 19:00 horas en hora centro del país. Debido al diferente huso horario en América Latina el juego podrá verse en los siguientes horarios.



Colombia, Perú y Ecuador iniciará a las 19:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela será a las 20:00 horas

Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil arrancará a las 21:00 horas

¿Dónde se transmite el partido de Países Bajos vs Marruecos?