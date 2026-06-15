¿Le quitan el lugar a Los Simpson? Los Super Campeones PREDIJERON este partido del Mundial 2026

Esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha dado mucho de qué hablar, pues hemos sido testigos de un torneo sin igual y no es para menos, pues tuvimos que esperar casi 4 años para este escenario único, donde todo está en juego, la gloria de levantar la Copa y hacer historia para cada país.

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Está más que claro que ningún conjunto quiere perder dentro de este torneo, y justamente así pasó este domingo en el encuentro disputado en el Estadio Dallas del Grupo F, cuando Países Bajos se enfrentó a Japón, en un intenso partido de fútbol que dada la naturaleza del encuentro, nos hizo recordar a los Super Campeones, quienes predijeron lo que sería.

Países Bajos vs Japón y su similitud con los Super Campeones

Fue ayer cuando ambas selecciones realizaron su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde había quienes tenían a un claro favorito cuyo uniforme era color naranja… Aunque no tomaron en cuenta que hay toda una generación de jugadores como Kaito Nakamura, Daichi Kamada o Takefusa Kubo quienes crecieron viendo a Oliver Atom y compañía en los Super Campeones y quienes replicaron un empate más que épico.

En el anime, ambas escuadras se enfrentan en un partido amistoso rumbo a la Copa del Mundo y ciertamente mostraban a Países Bajos como un equipo favorito de debido a su superioridad de elementos en el fútbol europeo y por la historia que han tenido en este deporte, aunque para sorpresa de muchos, tras un doble cabezazo de Steve Hyuga a Shingo Aoi, logran empatar el encuentro poco antes de que terminara.

Durante el encuentro de este domingo 14 de junio Daichi Kamada también metió un gol de cabeza justamente al minuto 89’ de juego para empatar el partido, siendo un detalle bastante parecido a lo visto en Super Campeones.

¿En dónde ver los MEJORES partidos del Mundial 2026?

Como bien sabrás, este torneo ha llegado a México y puedes seguir los mejores 32 partidos del certamen a través de Azteca Deportes, en el canal 7, donde nuestro grupo de expertos y personalidades llevarán hasta tu hogar cada detalle de lo que se vive tanto dentro como fuera de la cancha.

¿En dónde ver los Super Campeones?

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