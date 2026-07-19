¿BTS cantará ‘Dynamite’? FILTRAN videos del ensayo previo al medio tiempo de la final del Mundial 2026; y el ARMY estalla

Toda "ARMY" está ansiosa por conocer cuál es la canción que cantará BTS en el medio tiempo de la final en la Copa Mundial de la FIFA 2026™️, generando que cada una de ellas tenga una posible idea de la melodía que van a interpretar; uno de los rumores más fuertes apunta a que será "Dynamite".

Caminos de la Vida | Programa 18 Julio 2026

En redes sociales se filtran videos del ensayo previo, generando un gran impacto entre las fanáticas del grupo coreano. Te detallaremos todo lo que se sabe sobre su esperada presentación.

¿Qué canción van a cantar BTS?

Todavía no se revela cuál es la canción que cantará BTS en el medio tiempo, pero desde redes sociales se han filtrado videos del ensayo previo, aumentando los rumores sobre su presentación en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️. Aunque el video no dura más de 4 segundos, podemos ver a dos integrantes de la agrupación haciendo algunos ensayos, observando que repiten algunos pasos de la coreografía y entonan un poco de la canción que van a interpretar para hacer pruebas de sonido.

Al ser pocos segundos los que tiene, la "ARMY" ha dado a conocer que van a cantar "Dynamite", siendo una de las canciones más queridas por sus fieles fanáticas. Ante la deseada noticia, son muchas las seguidoras de la agrupación que se encuentran contentas al respecto, deseosas de presenciarlo.

¿A qué hora se va a presentar BTS?

Ante la noticia, es importante que cada "ARMY" no se pierda la importante presentación. El partido empieza a la 1 de la tarde, por lo que se estima que el show de medio tiempo empiece a la 1:45 pm, tiempo que puede aumentar dependiendo de cómo avance el partido, así que mantente lista a esa hora para que puedas ver a BTS interpretando "Dynamite".

Si eres fanática de la reconocida banda, no lo dejes pasar; recuerda que en el escenario principal de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ también verás la participación de Shakira, Madonna y Coldplay.