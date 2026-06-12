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Hora EXACTA del inicio de la transmisión del partido de Canadá vs. Bosnia y Herzegovina en Estados Unidos

Canadá se medirá ante Bosnia y Herzegovina en la segunda jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Conoce los horarios para seguir el encuentro EN VIVO desde Estados Unidos.

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina Hora EXACTA de inicio
Este viernes se juega el Canadá vs. Bosnia y Herzegovina| Crédito: Canva

Escrito por: Daniela Arvizu

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegó. Tras la inauguración celebrada en el Estadio Ciudad de México, al sur de la capital, es momento de que las otras dos naciones anfitrionas hagan su debut en el torneo: Canadá y Estados Unidos. El acto inaugural en la tierra de la Hoja de Maple se llevará a cabo este viernes, 12 de junio, en el Estadio de Toronto. Una vez concluida la ceremonia, se dará paso al partido inaugural: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina. Aquí te compartimos la hora exacta para que sigas el encuentro en vivo desde Estados Unidos.

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Canadá vs. Bosnia y Herzegovina: Hora EXACTA de inicio en Estados Unidos

El partido inaugural de Canadá: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina arranca en punto de las 3:00 p.m. (hora local de Toronto). A continuación, te compartimos la lista de horarios para seguir el encuentro EN VIVO desde Estados Unidos, según los diferentes husos horarios que existen en el país:

  • Hora del Pacífico (PT): 12:00 p.m
  • Hora de la Montaña (MT): 1:00 p.m.
  • Hora del Centro (CT): 2:00 p.m.
  • Hora del Este (ET): 3:00 p.m.

Si no sabes a qué zona horaria perteneces. A continuación, te compartimos un mapa con los distintos husos horarios en la Unión Americana. Solo tienes que identificar tu estado y así conocerás la hora de inicio exacta del partido.

Mapa de husos horarios en Estados Unidos
Conoce tu huso horario con este mapa | Crédito: GIS Geography

¿A qué hora empieza la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Canadá?

La ceremonia de inauguración arranca en punto de la 1:30 p.m. (hora local de Toronto). Si no te quieres perder el espectáculo inaugural, también te compartimos los distintos horarios en Estados Unidos:

  • Hora del Pacífico (PT): 10:30 a.m
  • Hora de la Montaña (MT): 11:30 a.m.
  • Hora del Centro (CT): 12:30 p.m.
  • Hora del Este (ET): 1:30 p.m.

¿Quiénes actuarán en la ceremonia de inauguración de Canadá?

La ceremonia de inauguración de Canadá también contará con grandes figuras de la música. El evento estará encabezado por Michael Bublé, mientras que artistas como Alessia Cara, Alanis Morissette y Jessie Reyes también serán parte del acto de apertura.

¿Cuál de los tres países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es mejor? Facundo hace la pregunta incómoda