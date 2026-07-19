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Estas son las canciones que inspiraron las PORRAS de los aficionados de Argentina, durante la final del Mundial 2026 entre España vs. Argentina

Durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la pasión de la afición argentina se hizo sentir y llamó la atención de la afición. Este es su origen.

Estas son las canciones que inspiraron las PORRAS de los aficionados de Argentina, durante la final del Mundial 2026 entre España vs. Argentina
|Elsa/Getty Images

Escrito por: Matías Mena

La Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo ha quedado marcada por grandes partidos, figuras mundiales y momentos inolvidables; también llegamos al partido con toda la emoción de las porras de los equipos finalistas. Sin embargo, en las tribunas destacan los fanáticos argentinos, los cuales convierten el estadio en una auténtica fiesta con canciones que desde hace años acompañan a la Selección Albiceleste y que hoy forman parte de la identidad de sus hinchas.

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Este es el origen de las porras de la Selección de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Detrás de cada porra hay una historia importante para el futbol argentino.

"La Cuarta Estrella", el himno de la ilusión

Una de las canciones que más ha llamado la atención y más fuerza adquirió durante esta final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ fue “La Cuarta Estrella”, una adaptación popular inspirada en el clásico “No me arrepiento de este amor”, de Gilda. La afición modificó la canción para expresar que todos tienen el sueño de conquistar un cuarto campeonato del mundo.

"Muchachos, Nos Volvimos a Ilusionar"

Una canción que ha logrado trascender en la historia reciente de Argentina es “Muchachos, Nos Volvimos a Ilusionar”, interpretada por La Mosca. La canción, al igual que en el caso anterior, nació de una adaptación de un tema de la banda y alcanzó fama mundial durante Qatar 2022, cuando acompañó el camino de la Albiceleste hacia su tercer título.

“Pa' la Selección”, otra de las porras favoritas

Este es otro de los temas favoritos de la afición: “Pa' la Selección”, de La T y La M. No hay duda de que esta tiene un ritmo pegajoso y la letra se la dedican al equipo nacional y la hacen sonar siempre dentro de los espacios para celebrar como aficionados, consolidándose como uno de los éxitos futboleros más populares de los últimos años.

“La cumbia de los trapos" y los hinchas argentinos

Una de las canciones que se escuchan entre la afición de Argentina con más años de tradición es “La Cumbia de los Trapos”, de Yerba Brava, considerada uno de los grandes clásicos del futbol argentino. Al tener un ritmo festivo, es un tema que constantemente aparece para celebrar y hacer fiesta en los partidos.

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