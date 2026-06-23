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⁠Azteca 7 transmitirá GRATIS el Chequia vs. México, partido del Mundial 2026, fecha y hora EXACTA para verlo gratis y en vivo

La Selección Mexicana afronta su último compromiso de la fase de grupos y su duelo ante Chequia definirá si los mexicanos mantienen el impulso rumbo a la fase de eliminación directa.

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Escrito por: Dulce Olvera

Esta semana la Selección Mexicana afrontará su último compromiso de la fase de grupos con el boleto a los dieciseisavos de final ya asegurado. Sin embargo, el duelo ante Chequia definirá si la escuadra mexicana mantiene el impulso rumbo a la fase de eliminación directa, mientras que los europeos están obligados a ganar y sumar puntos para seguir con vida.

Con la clasificación asegurada y el casi liderato del Grupo A, el equipo lidereado por Javier Aguirr enfrentará este miércoles 24 de junio al cuadro de Chequia en el cierre de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

¿A qué hora juega México vs Chequia y dónde ver el partido?

El encuentro entre México contra Chequia se disputará este miércoles 24 de junio en el Estadio Azteca, Ciudad de México, México, el cual está programado a las 19:00 horas.

Si eres de otra parte de América Latina podrás seguir el encuentro entre ambas escuadras en los siguientes horarios.

  • Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 19:00 horas
  • Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 20:00 horas
  • Venezuela, Bolivia y Chile: 21:00 horas
  • Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 2:00 hora2

Asimismo, la transmisión del anhelado partido podrás seguirla a través de la programación de Azteca 7 o dando click aquí al sitio oficial de Azteca 7 sigue el análisis y narración de nuestros comentaristas Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y el Warrior.

¿Cómo llega cada selección en la tercera jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El equipo mexicano se encuentra al frente del Grupo A con 6 puntos, luego de sus dos triunfos ante Sudáfrica y Corea del Sur, tres goles a favor y ninguno en contra. Gracias a esos resultados aseguró su presencia en la siguiente ronda del Mundial.

Mientras que Chequia ocupa la tercera posición con 1 punto, después de caer ante Corea del Sur e igualar con Sudáfrica. Una victoria frente al Tricolor le permitiría conservar posibilidades de avanzar, dependiendo también del resultado entre Corea del Sur y Sudáfrica.

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