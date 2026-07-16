BTS en el Mundial 2026: fecha y HORA para ver el entretiempo desde Perú, Colombia, Argentina y el resto de América Latina

Es oficial, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está a punto de llegar a su fin luego de diversos partidos en donde las selecciones pertenecientes al torneo se enfrentaron, sin embargo solo dos fueron quienes han pasado a la gran final; la Selección de España y Argentina. Este evento es uno de los más esperados por todos los aficionados. Sin embargo, una de las grandes sorpresas es que habrá un momento para la música pues artistas reconocidos a nivel mundial tendrán una participación para cautivar a todo el publico en un entretiempo que durará 30 minutos (aunque el espectáculo musical solo durará 11 minutos), como es el caso de BTS, es por eso que en esta ocasión te presentamos la fecha y hora exacta para disfrutar de este evento desde Perú, Colombia, Argentina y el resto de América Latina.

Final Mundial 2026: Fecha y hora exacta para ver la presentación de BTS y todos los artistas desde América Latina

La cita será el próximo domingo 19 de julio, el partido final se disputará en la cancha del Estadio Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford en Estados Unidos, uno de los tres países sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La hora en la que se lleve a cabo el descanso de medio tiempo será entre las 13:50 y las 14:00 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México; aunque todo dependerá del tiempo extra que se pueda añadir. Sin embargo, si te encuientras en otro país dentro de América Latina, te compartimos la hora exacta de esta presentación musica.

Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 1: 50 pm

1: 50 pm Panamá, Colombia, Ecuador, Perú: 2:50 pm

2:50 pm Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay: 3:50 pm

3:50 pm Brasil, Uruguay: 4: 50 pm

Final Mundial 2026: ¿Qué artistas se presentarán en el entretiempo?

La final de la Copa del Mundo contará con la presencia de diversos artistas de talla internacional y que a lo largo de los años han logrado tener millones de fans como BTS, Madonna, Shakira, Burna Boy, Robbie Williams, Laura Pausini, Tom Cruise, Gustavo Dudamel, Justin Bieber, Jennifer Hudson, Nicole Scherzinger, Post Malone. Hasta el momento se desconoce cuál será el setlist oficial de cada cantante, sin embargo se espera que sea una presentación llena de producción, temas exitosos y muchas sorpresas.

Final del Mundial 2026: ¿Cómo ver el partido España vs Argentina GRATIS y EN VIVO en México?

A través de la señal televisiva de Azteca 7; El Canal del Mundial, podrás disfrutar gratis y completamente en vivo la gran final del mundial 2026 en donde se enfrentará España vs Argentina. Aunque si lo prefieres también podrás ver la transmisión a través del sitio web solo deberás DAR CLICK AQUÍ y listo. Para acceder sólo debes contar con una conexión estable a internet. Por otro lado, también puedes ver la final de esta Copa del Mundo descargando alguna de nuestras aplicaciones móviles como TV Azteca En Vivo o TV Azteca Deportes, las cuáles son gratis y compatibles con cualquier dispositivo que tengas.