EL link libre y GRATIS para ver el concierto de BTS y Shakira del show de entretiempo del Mundial 2026

BTS, Shakira y Madonna encabezan lo que promete ser uno de los mayores espectáculos en eventos deportivos: el medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La Ceremonia de Clausura y este show podrás disfrutarlos, totalmente gratis, por Azteca 7.

Este es el link donde puedes ver el show sin costo, con Azteca 7.

Dónde puedes ver la Ceremonia de Clausura, medio tiempo y final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Recuerda que este domingo 19 de julio, la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se transmitirá en televisión abierta por Azteca 7. Además de poder sintonizarla o verla en el link que te pasamos anteriormente, también estará disponible en Azteca Deportes y en la app TV Azteca En Vivo. La transmisión comenzará a las 11:30 A.M.

Quiénes se presentarán en la Ceremonia de Clausura

Antes de que se dé el silbatazo inicial del partido de España vs. Argentina, se llevará a cabo la Ceremonia de Clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Hasta ahora se ha anunciado la participación musical de Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger, además de una aparición especial de Tom Cruise.

Al ser sede de la final, se cantará el himno nacional estadounidense en voz de Jennifer Hudson.

Quiénes estarán en el medio tiempo de la final España vs. Argentina

Al terminar el primer tiempo del partido, habrá un show completamente inédito para este evento deportivo; se sabe que durará aproximadamente 11 minutos y fue curado especialmente por Chris Martin de Coldplay.

Es en el medio tiempo donde podremos disfrutar presentaciones de BTS, Shakira y Madonna. También se ha anunciado que estará Justin Bieber, Coldplay, Burna Boy y el director de orquesta Gustavo Dudamel, quien es famoso por estar a cargo de la Filarmónica de Nueva York.

También habrá atractivos para niños, pues durante el show aparecerán personajes infantiles como parte del elenco de Los Muppets y Plaza Sésamo.

Al finalizar el show, sabremos cuál será la selección que triunfe completamente en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.