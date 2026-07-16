Fecha OFICIAL en la que se juega la Final del Mundial 2026; entre España vs. Argentina, para verlo en Azteca 7

La Copa del Mundial de la FIFA 2026™, ya tiene a sus finalistas y serán la escuadra española y la escuadra de Argentina quienes se disputarán la gloria de convertirse en los campeones del mundo. Y si te preguntas cómo, cuándo y dónde ver la gran final TOTALMENTE GRATIS, recuerda que Azteca 7 contará con la transmisión en directo y todo lo que debes saber sobre el cierre de la contienda deportiva más importante del mundo.

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¿Cómo, cuándo y dónde es la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ?

De acuerdo con el programa de la FIFA, la gran final de la Copa del Mundo se jugará el próximo domingo en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de México). Estos son todos los detalles que debes tomar en cuenta para no perderte nada del evento más visto del año.

El encuentro se llevará a cabo el domingo 19 de julio del 2026.

Para México, el encuentro comenzará en punto de la 1:00 p.m. (Tiempo de Ciudad de México)

En el caso de los Estados Unidos, el partido comenzará en punto de las 2:00 p.m. (Hora del Centro)

De acuerdo con el programa, el juego se llevará a cabo dentro del MetLife Stadium (llamado oficialmente New York New Jersey Stadium para el torneo) en East Rutherford, Nueva Jersey.

¿Cómo ver la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ desde México GRATIS?

Si quieres disfrutar de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, totalmente GRATIS, recuerda que Azteca 7 contará con la transmisión en directo por su señal abierta y digital; además, también puedes seguir el juego por la app de TV Azteca. Además de las señales disponibles, recuerda seguir toda la fiesta mundialista por todas nuestras redes sociales oficiales.