Los trajes de Juan Gabriel y Harry Styles reavivan un inesperado debate previo al encuentro de México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026: ¿Quién los luce mejor?

Previo al partido entre México e Inglaterra dentro de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, las redes sociales han encendido la rivalidad y, dentro de este contexto, renació una de las conversaciones más virales de los últimos años: La similitud entre algunos de los vestuarios de Harry Styles y Juan Gabriel.

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¿Cuál es la rivalidad entre Juan Gabriel y Harry Styles?

Las redes sociales revivieron otro enfrentamiento inesperado: Juan Gabriel contra Harry Styles, y esto no solo por ser grandes exponentes de la música, sino por la comparativa que existe entre algunos de sus extravagantes trajes, abriendo la duda sobre quién los luce mejor. Aunque el "Divo de Juárez" utilizó este estilo décadas antes, algunos creen que el cantante británico retomó parte de esa estética. No obstante, hasta ahora no se ha confirmado si existe dicha inspiración.

Tras la creciente rivalidad que ha surgido en redes sociales por el partido de octavos de final que se disputará el próximo 5 de julio del 2026, las redes sociales no han dejado pasar la oportunidad de señalar las similitudes en las vestimentas de los artistas.

Esta situación toma relevancia gracias a que el cantante nacido en Reino Unido se presentará el 31 de julio, y 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto de 2026 dentro del Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México con su gira "Together, Together". No obstante, los mexicanos han tomado este tema, "Hasta que conocí" de Juan Gabriel, como símbolo de la esperanza nacional para el partido del próximo domingo, que la conversación sobre la vestimenta de los artistas ha vuelto a salir a la luz.

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