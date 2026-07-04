¿Qué partidos van por TV abierta HOY sábado 04 de julio del Mundial 2026? Lista completa de partidos que transmitirá Azteca 7

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se encuentra en uno de los momentos claves del torneo debido a que en este momento han comenzado a llevarse las fases de eliminación directa en la que cada selección compite contra otra en la cancha para dar lo mejor de sí misma y avanzar, manteniendo la esperanza de llevarse la gran victoria, es por eso que en esta ocasión te decimos qué partidos podrás ver de forma totalmente gratis y en vivo a través de la señal de Azteca 7; El Canal del Mundial, este sábado 04 de julio de 2026

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Qué partidos se transmitirán por Azteca 7 este sábado 04 de julio?

A través de la señal de Azteca 7 podrás disfrutar este sábado 04 de julio del partido Paraguay vs Francia; selecciones que se enfrentarán en los octavos de final de la Copa del Mundo. Este se llevará a cabo en el Estadio Filadelfia en Pensilvania, Estados Unidos; uno de los tres países sede de la La Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Hora EXACTA para ver el partido Paraguay vs Francia

El balón dentro de la cancha comenzará a rodar en cuanto suene el silbatazo; esto será a las 15: 00 hrs, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Cómo ver GRATIS y EN VIVO el partido Paraguay vs Francia

La transmisión televisiva por Azteca 7; la cuál es gratis y completamente en vivo comenzará en punto de las 14:40 pm; tiempo dentro de la Ciudad de México, razón por la que te sugerimos conectarte a tiempo para no perderte cada detalle ya que este duelo contará con la narración de los mejores comentaristas y expertos en deporte como Christian Martinoli, el Dr. Luis García, Jorge Campos, Zague, entre otros.

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Por otro lado, si lo que prefieres es el streaming también hay opciones para ti ya que podrás disfrutar de este duelo de octavos de final a través del sitio web de Azteca 7; solo deberás DAR CLICK AQUÍ y listo. También podrás acceder a la transmisión a través de las aplicaciones móviles de TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes; ambas son gratis y compatibles con cualquier dispositivo.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cuándo vuelve a jugar México?

La Selección Mexicana se enfrentará contra Inglaterra en octavos de final el próximo domingo 05 de julio en el Estadio Ciudad de México en punto de las 18: 00 hrs, tiempo centro de la CDMX. La transmisión la podrás disfrutar de forma totalmente gratis y en vivo a través de la señal televisiva de Azteca 7; o bien, a través del sitio web; solo deberás dar click aquí y listo. Podrás sintonizarla a partir de las 17: 30 hrs por lo que te sugerimos sintonizarla a tiempo para no perderte de nada.