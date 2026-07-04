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¿Qué partidos van por TV abierta HOY sábado 04 de julio del Mundial 2026? Lista completa de partidos que transmitirá Azteca 7

No te pierdas los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de este sábado y vive la emoción futbolera a lo grande.

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Partidos del mundial 2026 por Azteca 7 hoy sábado 04 de julio 2026|Crédito: Pexels

Escrito por: Yulissa Jacinto

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se encuentra en uno de los momentos claves del torneo debido a que en este momento han comenzado a llevarse las fases de eliminación directa en la que cada selección compite contra otra en la cancha para dar lo mejor de sí misma y avanzar, manteniendo la esperanza de llevarse la gran victoria, es por eso que en esta ocasión te decimos qué partidos podrás ver de forma totalmente gratis y en vivo a través de la señal de Azteca 7; El Canal del Mundial, este sábado 04 de julio de 2026

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Qué partidos se transmitirán por Azteca 7 este sábado 04 de julio?

A través de la señal de Azteca 7 podrás disfrutar este sábado 04 de julio del partido Paraguay vs Francia; selecciones que se enfrentarán en los octavos de final de la Copa del Mundo. Este se llevará a cabo en el Estadio Filadelfia en Pensilvania, Estados Unidos; uno de los tres países sede de la La Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Hora EXACTA para ver el partido Paraguay vs Francia

El balón dentro de la cancha comenzará a rodar en cuanto suene el silbatazo; esto será a las 15: 00 hrs, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Cómo ver GRATIS y EN VIVO el partido Paraguay vs Francia

La transmisión televisiva por Azteca 7; la cuál es gratis y completamente en vivo comenzará en punto de las 14:40 pm; tiempo dentro de la Ciudad de México, razón por la que te sugerimos conectarte a tiempo para no perderte cada detalle ya que este duelo contará con la narración de los mejores comentaristas y expertos en deporte como Christian Martinoli, el Dr. Luis García, Jorge Campos, Zague, entre otros.

Iker Casillas CAMPEÓN DEL MUNDO debutará en Los Protagonistas de TV Azteca

Por otro lado, si lo que prefieres es el streaming también hay opciones para ti ya que podrás disfrutar de este duelo de octavos de final a través del sitio web de Azteca 7; solo deberás DAR CLICK AQUÍ y listo. También podrás acceder a la transmisión a través de las aplicaciones móviles de TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes; ambas son gratis y compatibles con cualquier dispositivo.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cuándo vuelve a jugar México?

La Selección Mexicana se enfrentará contra Inglaterra en octavos de final el próximo domingo 05 de julio en el Estadio Ciudad de México en punto de las 18: 00 hrs, tiempo centro de la CDMX. La transmisión la podrás disfrutar de forma totalmente gratis y en vivo a través de la señal televisiva de Azteca 7; o bien, a través del sitio web; solo deberás dar click aquí y listo. Podrás sintonizarla a partir de las 17: 30 hrs por lo que te sugerimos sintonizarla a tiempo para no perderte de nada.

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