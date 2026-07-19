El EMOTIVO mensaje de Coldplay a los asistentes en la final del Mundial 2026, en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, previo al medio tiempo

La ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ trae a todos con las emociones a flor de piel, entre aquellos que no pueden esperar a ver el enfrentamiento de España vs. Argentina, y los otros muchos que están listos para ver todo lo que se espera del Medio Tiempo de esta final que no volverá a repetirse. Por eso, los asistentes al Estadio Nueva York - Nueva Jersey, recibieron un mensaje muy especial de los organizadores del entretiempo: Coldplay.

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Para llenar de color el Medio Tiempo los asistentes recibieron unas banderas de distintos colores con un corazón blanco dibujado al centro, esta bandera trae un mensaje por parte de Coldplay que dice: "Gracias por ser una parte vital del primer Medio Tiempo de una final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con amor, Chris Martin, Coldplay."

De acuerdo a lo que se ha revelado hasta el momento el Medio Tiempo de esta final estará llena de color, y por supuesto mucha mucha música, celebrando la unión del deporte y el entretenimiento, y también la unión del mundo dentro del mismo torneo, además agradeciendo a las tres sedes: México, Canadá y Estados Unidos.

¿Quiénes se presentarán en el Medio Tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El foco está bien puesto en el primer Medio Tiempo de una final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sobre todo porque tienen un line up de artistas digno de un festival al que todos querrían asistir:



BTS

Madonna

Shakira

Burna Boy

Justin Bieber

Gustavo Dudamel

Coldplay

Según la información filtrada este Medio Tiempo duraría un total de 11 minutos, dividiéndose para presentarse un buen cachito cada uno de ellos. Y si bien muchas personas bromean con que les gustaría que el show sea únicamente de BTS, es claro que su simple presencia hará de este momento uno inolvidable.

¿Dónde ver el Medio Tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Puedes ver totalmente GRATIS la final y el medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a través de nuestra señal de Azteca 7, y si prefieres verlo en línea puedes verlo a través de nuestro streaming, solo tienes que dar click aquí.