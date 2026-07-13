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Erling Haaland regresa a Noruega tras hacerse viral en el Mundial 2026 y sorprende a sus fans con su nueva “mascota”

Por este tipo de cosas y más es que Erling Haaland es uno de los nuevos ídolos del internet, donde poco a poco ha logrado formar una comunidad.

El futbolista Erling Haaland sorprende a fans con nuevo souvenir tras el Mundial 2026
|MexSport

Escrito por: André Gutiérrez

Esta Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ ha sido un torneo que ha marcado un antes y después dentro de los fanáticos del fútbol e incluso de quienes no lo eran tanto y una de las pruebas más sólidas es el cariño que todo el planeta ha mostrado sobre el delantero noruego Erling Haaland, uno de los futbolistas más aclamados en las últimas semanas.

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Día a día fuimos testigos de toda el aura que el delantero nos fue dejando dentro de las canchas y también en el mundo del internet siendo quizá el futbolista más viral del Mundial 2026 y aunque fue eliminado este sábado en el partido vs. Inglaterra; Haaland ha sorprendido a todo mundo en su regreso a Noruega pues llegó con una mascota / souvenir poco común…

Erling Haaland sorprende a fans con su nueva mascota:

Este lunes, el futbolista de 25 años fue captado llegando a un aeropuerto en su país natal junto y cargando dentro de sus pertenencias y un mapache, el cuál estaba disecado, dejando ver un poco el humor y personalidad por la cuál el mundo del internet se encariñó tanto con este jugador.

A los pocos minutos de que se hiciera virtual el video de su aterrizaje, él mismo posteó en sus redes la foto con su nuevo souvenir donde señaló lo siguiente:

“Esto me siguió a casa”.

¿En qué equipo juega Haaland?

Actualmente Erling Braut Haaland juega para el Manchester City de la liga inglesa, equipo donde ha militado desde el año 2022 cuando llegó procedente del Borussia Dortmund, equipos donde ha dejado una gran huella y ha conseguido hacerse del cariño de toda la afición.

Su conexión con sus seguidores es tal que seguramente has escuchado la canción “Haaland (Ha Ha Ha)” de CTID, la cuál la afición corea semana a semana cuando el jugador tiene partidos con su club en la liga local y en demás competiciones de Europa.

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