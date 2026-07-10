¿Cuándo y a qué hora de América Latina se juega el España vs. Bélgica? Partido de cuartos de final del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se encuentra en uno de los momentos más decisivos del torneo ya que en este momento se han iniciado los partidos de cuartos de final (eliminación directa). En esta ocasión es el turno de España y Bélgica, por lo que a continuación te damos toda la información sobre este partido que definirá el rumbo de cada equipo dentro de la competencia más importante de balompié en el mundo.

España vs. Bélgica: Hora EXACTA para ver en América Latina el partido de cuartos de final del Mundial 2026

El encuentro entre ambas escuadras se llevará a cabo este próximo viernes 10 de julio en el Estadio Los Ángeles, en California, Estados Unidos, uno de los tres países sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El duelo comenzará en punto de las 13: 00 hrs, tiempo del centro de la Ciudad de México. Sin embargo, a continuación te presentamos los horarios en los que dará inicio este partido en países de América Latina.



Horario en Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 13: 00 hrs

Horario en Panamá, Colombia, Ecuador, Perú: 14: 00 hrs

Horario en Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay, Venezuela, Bolivia: 15: 00 hrs

Horario Chile, Argentina, Uruguay, Brasil: 16: 00 hrs

España vs. Bélgica: ¿Cómo llegan ambas selecciones al partido de cuartos de final del Mundial 2026?

La Selección Nacional de España y la de Bélgica se han enfrentado solamente dos veces la Copa del Mundo; la primera fue en 1986 donde el marcador quedó 1-1 y la segunda fue en 1990 donde el resultado fue 2-1, favor a España. En esta ocasión el equipo español, dirigido por Luis de la Fuente llega al duelo de cuartos de final con un récord impresionante ya que durante esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha logrado 6 partidos consecutivos sin goles en su contra mientras que la selección de Bélgica ha logrado 13 goles durante este mundial 2026 además de que ha demostrado gran estrategia y superación en los últimos minutos de cada encuentro.