LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp _0000__0040_AUSTRALIA.webp _0000__0040_BOSNIA.webp _0000__0040_CHEQUIA.webp _0000__0040_CONGO.webp _0000__0040_IRAK.webp 0000__0040_SENEGAL.webp 0000__0040_SUECIA.webp 0000__0040_TURQUIA.webp

¿Cuándo y a qué hora de América Latina se juega el España vs. Bélgica? Partido de cuartos de final del Mundial 2026

La Selección Nacional de España y Francia se enfrentarán en la cancha con la intención de lograr pasar a la semifinal de la Copa del Mundo.

Horarios de España vs Bélgica para América Latina inicio de partido de Cuartos de Final Mundial 2026.jpg
España vs Bélgica partido del Mundial 2026|Crédito: Pexels | Canva

Escrito por: Yulissa Jacinto

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se encuentra en uno de los momentos más decisivos del torneo ya que en este momento se han iniciado los partidos de cuartos de final (eliminación directa). En esta ocasión es el turno de España y Bélgica, por lo que a continuación te damos toda la información sobre este partido que definirá el rumbo de cada equipo dentro de la competencia más importante de balompié en el mundo.

España vs. Bélgica: Hora EXACTA para ver en América Latina el partido de cuartos de final del Mundial 2026

El encuentro entre ambas escuadras se llevará a cabo este próximo viernes 10 de julio en el Estadio Los Ángeles, en California, Estados Unidos, uno de los tres países sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El duelo comenzará en punto de las 13: 00 hrs, tiempo del centro de la Ciudad de México. Sin embargo, a continuación te presentamos los horarios en los que dará inicio este partido en países de América Latina.

  • Horario en Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 13: 00 hrs
  • Horario en Panamá, Colombia, Ecuador, Perú: 14: 00 hrs
  • Horario en Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay, Venezuela, Bolivia: 15: 00 hrs
  • Horario Chile, Argentina, Uruguay, Brasil: 16: 00 hrs

España vs. Bélgica: ¿Cómo llegan ambas selecciones al partido de cuartos de final del Mundial 2026?

La Selección Nacional de España y la de Bélgica se han enfrentado solamente dos veces la Copa del Mundo; la primera fue en 1986 donde el marcador quedó 1-1 y la segunda fue en 1990 donde el resultado fue 2-1, favor a España. En esta ocasión el equipo español, dirigido por Luis de la Fuente llega al duelo de cuartos de final con un récord impresionante ya que durante esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha logrado 6 partidos consecutivos sin goles en su contra mientras que la selección de Bélgica ha logrado 13 goles durante este mundial 2026 además de que ha demostrado gran estrategia y superación en los últimos minutos de cada encuentro.

Lo Más Recientes

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo