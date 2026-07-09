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¿Erling Haaland, Messi o Mbappé?; este es el futbolista MEJOR PAGADO durante este Mundial 2026

A pesar del gran talento que los futbolistas demuestran en la cancha, no todos generan los mismos ingresos, es por eso que en esta razón te decimos quién es la estrella del balompié mejor pagada.

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Mbappé, Messi y Erling Haaland|Crédito: Instagram: @k.mbappe @leomessi @erling

Escrito por: Yulissa Jacinto

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se encuentra en uno de sus momentos más emocionantes y decisivos, especialmente porque en esta etapa se está llevando a cabo la fase de eliminación directa. La Selección Nacional de Francia, Argentina y Noruega han logrado avanzar de manera positiva a cuartos de final, es por eso que en esta ocasión te decimos cuánto ganan tres de los jugadores estrellas de estos equipos.

Mundial 2026: ¿Erling Haaland, Messi o Mbappé, quién gana más dinero durante la Copa del Mundo?

Es importante que sepas que la FIFA no paga sueldos de forma directa a los jugadores ya que hacerlo es obligación de los clubes en los que participa cada futbolista, sin embargo lo que sí hace es dar compensaciones económicas a los clubes, mismos que reparten parte de ese dinero a los deportistas.

¿Cuánto dinero gana Erling Haaland?

Erling Haaland, el destacado futbolista, quien pertenece a la Selección Nacional de Noruega, y quien se ha viralizado durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por marcar hasta el momento 7 goles, es el delantero mejor pagado del Manchester City, club al que pertenece. De acuerdo con Capology, el deportista con el número 9 en su jersey tiene un salario de 36 millones de dólares, lo que convertido a moneda mexicana equivale a 631,452,960.00 pesos.

¿Cuánto dinero gana Kylian Mbappé?

El destacado futbolista Kylian Mbappé, quién juega en el club del Real Madrid tiene un salario de 31.25 millones de euros por temporada, lo que equivale a 25,061,625.00 pesos mexicanos. Sin embargo, durante esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ la cifra de sus ingresos es mayor debido a contratos con marcas comerciales pues el jugador con el jersey número 10 es imagen de diversas marcas de lujo y deportivas. Por otro lado, durante los últimos 12 meses el deportista francés ha sumado alrededor de 95 millones de dólares .

¿Cuánto dinero gana Lionel Messi?

Lionel Messi, el futbolista argentino, quien forma parte del Inter de Miami, gana alrededor de 140 millones de dolares al año, pues esa fue la cifra de sus ingresos el año pasado. Sin embargo, no todo proviene del club al que pertenece sino a los contratos con marcas comerciales debido a que el futbolista trabaja con empresas de deporte y refresco siendo imagen de ambas. En este sentido, Messi es el jugador mejor pagado, por encima de Erling Haaland y Kylian Mbappé.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cuándo es el próximo partido de Noruega y Argentina en cuartos de final?

La Selección Nacional de Noruega y Argentina han logrado pasar a cuartos de final. A continuación te decimos con qué otras selecciones se enfrentarán próximamente.

  • Partido Noruega vs Inglaterra: Sábado 11 de julio a las 15: 00 hrs, tiempo del centro de la Ciudad de México. El partido se llevará a cabo en el Estadio Miami.
  • Partido Argentina vs Suiza: Sábado 11 de julio a las 19: 00 hrs, tiempo del centro de la Ciudad de México. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio de Kansas City.

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