OFICIAL: Así puedes ver GRATIS el Inglaterra vs. Argentina, partido de semifinales del Mundial 2026 a través de Azteca 7

La emoción por el fútbol no para, especialmente en esta etapa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya que se está llevando a cabo una de las etapas de eliminación más importante; la semifinal. En este caso es la selección de Inglaterra y la albiceleste de Messi quienes disputarán una justa deportiva en uno de los estadios más emblemáticos de este mundial 2026, es por eso que en esta ocasión te decimos cómo ver gratis y completamente en vivo uno de los partidos más esperados por toda la afición.

Inglaterra vs. Argentina: ¿Cómo ver gratis y en vivo el partido de semifinal del Mundial 2026?

Este partido, en el cuál se definirá el rival de España en la final del mundial 2026 (la cual será el próximo domingo 19 de julio) lo podrás ver gratis y completamente en vivo a través de la señal televisiva de Azteca 7; o bien, si prefieres el streaming a través del sitio web, solo deberás DAR CLICK AQUÍ y listo. Para acceder sólo debes contar con una conexión estable a internet y listo. Puede disfrutar de la transmisión a través de tu celular, tableta o PC desde la comodidad de tu casa. Por otro lado, también puedes descargar alguna de nuestras aplicaciones móviles como TV Azteca En Vivo o TV Azteca Deportes, las cuáles son gratis y compatibles con cualquier dispositivo que tengas.

Inglaterra vs. Argentina: Fecha y hora EXACTA para ver a través de Azteca 7

Este partido de semifinal entre la selección de Inglaterra y Argentina, el cuál se llevará a cabo el próximo miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta, ubicado en Estados Unidos; uno de los tres países sedes de la Copa del Mundo, lo podrás disfrutar por la señal de Azteca 7 (ya sea por televisión o streaming) a partir de las 12: 40 pm, tiempo del centro de la Ciudad de México. Si bien el silbatazo sonará en punto de la 1: 00 pm y será cuando el balón comience a rodar en la cancha; en Azteca 7 contarás con la mejor previa deportiva veinte minutos antes, está será narrada por los mejores comentaristas y expertos en deporte como Christian Martinoli, Luis García. Te recomendamos sintonizar la transmisión a tiempo para no perderte ningún detalle de este duelo en la cancha.

