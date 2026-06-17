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Hora EXACTA del inicio de transmisión de Inglaterra vs. Croacia para ver el partido del Mundial 2026 desde Estados Unidos

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa y hoy tendremos un interesante enfrentamiento entre Inglaterra y Croacia. Aquí te dejamos todos los detalles.

Hora EXACTA del inicio de transmisión de Inglaterra vs. Croacia para ver el partido del Mundial 2026 desde Estados Unidos
|Dmytro Aksonov/Getty Images/vía Canva

Escrito por: Matías Mena

La justa mundialista continúa y este miércoles 17 de junio de 2026 tenemos partidos impresionantes para disfrutar aún más del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Uno de los más llamativos del día es el enfrentamiento entre Inglaterra y Escocia, quienes forman parte del Grupo L y están a punto de demostrar al mundo de qué están hechos con su debut. El evento da inicio en Estados Unidos a las 3:00 pm (hora del Centro / CT) y aquí te dejamos todo lo que debes saber.

También te puede interesar: El link libre y GRATIS para ver partidos del Mundial 2026, esta semana del 15 al 21 de junio

¿A qué hora se jugará el partido Inglaterra vs. Croacia en Estados Unidos?

El esperado encuentro entre Inglaterra y Croacia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo en el Dallas Stadium en Arlington, Texas, y debido a que Estados Unidos tiene múltiples husos horarios, el encuentro inicia a las 3:00 p. m. (Hora del Centro/CT), que equivale a la 1:00 p. m. (Pacífico/PT) y a las 4:00 p. m. (Este/ET).

¿Qué se espera de Inglaterra en este partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Se espera que el equipo inglés dé un partido espectacular donde busca demostrar a toda costa su autoridad en el fútbol. Para muchos es difícil predecir qué tan fuerte llega el equipo a su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ debido a que los partidos amistosos previos a la justa mundialista no fueron contra rivales fuertes. Recordemos que le ganó 1-0 a Nueva Zelanda y 3-0 a Costa Rica.

¿Qué se espera de Croacia en este partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Es importante señalar que el equipo croata viene a demostrar en torneos pasados lo fuertes que pueden llegar a ser y el alto nivel futbolístico que poseen. Sin embargo, ese equipo, aunque sobresaliente, llega con una alineación nueva, caras nuevas y veteranos que se enfrentan a su último mundial en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sus partidos previos dejan mucho que desear, pero todo puede cambiar en su debut.

¿Estás listo para vivir un día más en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

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