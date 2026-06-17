Hora EXACTA del inicio de transmisión de Inglaterra vs. Croacia para ver el partido del Mundial 2026 desde Estados Unidos

La justa mundialista continúa y este miércoles 17 de junio de 2026 tenemos partidos impresionantes para disfrutar aún más del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Uno de los más llamativos del día es el enfrentamiento entre Inglaterra y Escocia, quienes forman parte del Grupo L y están a punto de demostrar al mundo de qué están hechos con su debut. El evento da inicio en Estados Unidos a las 3:00 pm (hora del Centro / CT) y aquí te dejamos todo lo que debes saber.

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¿A qué hora se jugará el partido Inglaterra vs. Croacia en Estados Unidos?

El esperado encuentro entre Inglaterra y Croacia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo en el Dallas Stadium en Arlington, Texas, y debido a que Estados Unidos tiene múltiples husos horarios, el encuentro inicia a las 3:00 p. m. (Hora del Centro/CT), que equivale a la 1:00 p. m. (Pacífico/PT) y a las 4:00 p. m. (Este/ET).

¿Qué se espera de Inglaterra en este partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Se espera que el equipo inglés dé un partido espectacular donde busca demostrar a toda costa su autoridad en el fútbol. Para muchos es difícil predecir qué tan fuerte llega el equipo a su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ debido a que los partidos amistosos previos a la justa mundialista no fueron contra rivales fuertes. Recordemos que le ganó 1-0 a Nueva Zelanda y 3-0 a Costa Rica.

¿Qué se espera de Croacia en este partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Es importante señalar que el equipo croata viene a demostrar en torneos pasados lo fuertes que pueden llegar a ser y el alto nivel futbolístico que poseen. Sin embargo, ese equipo, aunque sobresaliente, llega con una alineación nueva, caras nuevas y veteranos que se enfrentan a su último mundial en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sus partidos previos dejan mucho que desear, pero todo puede cambiar en su debut.

¿Estás listo para vivir un día más en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?