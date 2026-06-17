Hora EXACTA del inicio de transmisión entre Uzbekistán vs. Colombia, para ver el partido del Mundial 2026 desde Estados Unidos
Esta es la hora exacta en que podrás disfrutar el partido entre Uzbekistán vs. Colombia, de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, si estás en Estados Unidos.
Este miércoles 17 de junio, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ vuelve a la Ciudad de México para realizar el encuentro de Uzbekistán vs. Colombia; ambos equipos comienzan su participación hoy como parte del Grupo K, al igual que Portugal vs. Congo. A continuación te daremos la hora exacta en que podrás disfrutar este partido si no te encuentras en CDMX, sino en Estados Unidos.
Hora exacta para ver el Uzbekistán vs. Colombia, partido del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, desde Estados Unidos
En la Ciudad de México, el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ comenzará oficialmente a las 8:00 P.M., siendo la hora local. Para darte el dato correspondiente a Estados Unidos, debemos recordar que el país vecino tiene 4 husos horarios en su parte continental y en algunos actualmente existen cambios importantes debido a la aplicación del horario de verano. A continuación los desplegamos a detalle.
- Hora de Alaska (con horario de verano): El partido se podrá ver a las 6:00 P.M. en lugares como las ciudades de Anchorage y Juneau y en todo el estado.
- Hora del Pacífico (horario de verano): 7:00 P.M., en California, Nevada, Oregon y Washington, también en los condados occidentales de Idaho.
- Hora Estándar de la Montaña (aquí no aplica horario de verano): 7:00 P.M., en Arizona.
- Hora Estándar de la Montaña (aquí sí aplica el horario de verano): 8:00 P.M., en Colorado, Montana, Nuevo México, Utah y Wyoming, además de la mayor parte de Idaho, condados occidentales de Kansas, condados occidentales de Nebraska, y condados occidentales de Dakota del Sur.
- Hora Central (horario de verano): 9:00 P.M., en Alabama, Arkansas, Illinois, Iowa, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Texas y Wisconsin, además de partes orientales de Nebraska, noroeste de Florida, y oeste de Kentucky.
- Hora del Este (horario de verano): 10:00 P.M., en Connecticut, Delaware, distrito de Columbia, Georgia, Indiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Vermont, Virginia Occidental y Virginia.