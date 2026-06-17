Hora EXACTA del inicio de transmisión entre Uzbekistán vs. Colombia, para ver el partido del Mundial 2026 desde Estados Unidos

Este miércoles 17 de junio, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ vuelve a la Ciudad de México para realizar el encuentro de Uzbekistán vs. Colombia; ambos equipos comienzan su participación hoy como parte del Grupo K, al igual que Portugal vs. Congo. A continuación te daremos la hora exacta en que podrás disfrutar este partido si no te encuentras en CDMX, sino en Estados Unidos.

Hora exacta para ver el Uzbekistán vs. Colombia, partido del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, desde Estados Unidos

En la Ciudad de México, el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ comenzará oficialmente a las 8:00 P.M., siendo la hora local. Para darte el dato correspondiente a Estados Unidos, debemos recordar que el país vecino tiene 4 husos horarios en su parte continental y en algunos actualmente existen cambios importantes debido a la aplicación del horario de verano. A continuación los desplegamos a detalle.

